Беговому коню – в зубы смотрят: конезаводчики из шести регионов привезут на скачки Сабантуя тридцать лошадей

В конном клубе Березита готовят к скачкам не только лошадей, но и пони. Фото: Павел Ворожцов

К областному Сабантую, который пройдет 3 июля на территории Сысертского городского округа, готовятся не только люди, но и лошади. Пока в загородном клубе «Белая лошадь», где состоится празднование, заканчивают последние приготовления, в поселке Березит проходят финальные тренировки участников скачек. Корреспондент «ОГ» Иннокентий ЛАВРЁНОВ побывал на готовящейся площадке и посмотрел на тренировку лошадей и всадников.

На 15 гектарах территории конно-спортивного клуба «Белая лошадь» продолжается подготовка к традиционным скачкам, которые станут частью программы празднования Сабантуя. На данный момент обустройство трассы уже завершено, и проходят тестовые забеги.

Одним из первых дистанцию в тысячу метров преодолел конь Калатос и его всадница Алёна Романова. Несмотря на пронизывающий ветер, скакун резво проскакал небольшой отрезок только что сбороненной трассы и даже не сильно испугался проезжающего мимо трактора.

– Имеет значение грунт, потому что у лошади идет большая нагрузка на ноги. Если грунт слишком мягкий – животное будет проваливаться. А слишком твердый грунт влияет на амортизацию и, соответственно, на скорость, – поясняет Алёна Романова. – Во время скачек главное, чтобы не было жары. Идеально – двадцать градусов тепла. Еще важна и атмосфера вокруг: когда люди аплодируют и готовы поддерживать участников, скакуны чувствуют азарт. Лошади спортивные, для них это важно.

Алёна Романова рассказывает о том, какими качествами должен обладать грунт на трассе. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Скорость – как у автомобиля

На Сабантуе будет соревноваться три класса лошадей – чистопородные, полукровные и любительского класса. Каждый класс побежит в свое время и на разные дистанции, победители получат денежный приз и ценные подарки от организаторов. А перед скачками пройдут конные игры: 25 пород лошадей, которые стоят в конно-спортивном клубе, будут состязаться в различных игровых дисциплинах.

– Скачки не являются официальным видом конного спорта, это полевые испытания лошадей, – отмечает соучредитель клуба «Белая лошадь» Илья Тугбаев. – Мы должны выявить самую выносливую и быструю лошадь и наиболее толкового и сильного всадника, который умеет ей правильно управлять. Самое главное – время, за которое всадник и лошадь преодолевают маршрут. Также важно пройти всю трассу безопасно, не помешав другим спортсменам, и дойти до финиша.

Подготовленная лошадь пробегает круг в тысячу метров примерно за 2 минуты 20 секунд, то есть со скоростью 25 км/ч. Но это далеко не предел. Например, скакуны Тальянка и Харли Квин, которые примут участие в скачках на Сабантуе, могут разгоняться до умопомрачительных 50 км/ч.

Лошади могут развивать скорость в 15 м/с. Очень быстро. Фото: Павел Ворожцов

Ищи ветра в поле

Скаковые лошади тренируются в поселке Березит – там есть просторное поле, где можно разогнаться. Тальянка и Харли Квин – лошади совершенно разные по темпераменту. И если первая может скакать довольно долго и на длинную дистанцию, то вторая – чистейший спринтер.

– Лошадь красивая, дружелюбная и быстрая. Ноги у нее тонкие, но очень сильные – мышцы даже видно, – рассказывает о Харли 14-летняя наездница Маргарита Биткулова. – Когда дают старт, ее лучше придерживать, а вот ближе к концу надо «поддать газу», чтобы лошадь поняла, что уже финиш.

Стоит только Харли Квин почуствовать траву под ногами и ветер между ушами – остановить ее не получится. Фото: Павел Ворожцов

Харли Квин всего четыре года, но она уже два сезона подряд участвует в скачках. В прошлом году заняла первое место в забеге на висимском ипподроме. Тальянка более опытная – дважды занимала призовое место на Сабантуе в «Белой лошади» и первое – в Висиме.

Завтрак для чемпионов

Секрет успеха лошадей прост – они тренируются в условиях, максимально приближенных к природным. Им не страшна непогода, а забег на тысячу метров только подогревает их азарт.

– Мы тренируемся ежедневно, и неважно – на улице дождь, ветер или солнце. Занимаемся просто в поле, – поясняет владелица конного клуба «Березит» Екатерина Шепелкина. – Лошади нужно проходить в день по 10–15 километров. Обязательно в рационе должно быть примерно шесть килограммов концентратов в сутки и около 15 килограммов сена.

Справка "ОГ" Сабантуй – ежегодный народный праздник татар и башкир, который символизирует окончание полевых работ. Помимо зрелищных конных скачек у гостей будет возможность поближе познакомиться с традициями народов: поучаствовать в спортивных состязаниях, попробовать национальные блюда и даже станцевать. В Свердловской области мероприятие проходит впервые за два года – в 2020–2021 годах Сабантуй пришлось отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов