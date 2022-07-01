В Екатеринбург на Университетские игры прибудут свыше 5 тысяч спортсменов

Игры пройдут в августе 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание с главами районных администраций, на котором обсуждалась организация Международных (открытых) летних университетских игр. Масштабное спортивное мероприятие соберет в уральской столице более 5 тысяч спортсменов.

Игры пройдут в августе 2023 года.

"В Екатеринбург может приехать огромное количество гостей, поэтому для нас крайне важно провести этот комплекс спортивных мероприятий на высочайшем уровне. Тем более, что Игры, если будет принято окончательное решение, пройдут одновременно с главным событием 2023 года — празднованием 300-летия уральской столицы", — заявил Алексей Орлов.

В столицу Урала прибудут не меньше 5 тысяч спортсменов и около 700 членов команд. Всего предусмотрено 18 дисциплин, среди которых бокс, дзюдо, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол 3 на 3, волейбол, плавание и настольный теннис. Судить состязания будут 800 профессиональных рефери.

Спортивные соревнования пройдут на таких площадках, как "Екатеринбург-ЭКСПО", ФОК "Чкаловский", СОК "Калининец" и Дворец водных видов спорта, сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.

"Проведение Университетских игр станет большим вызовом для отрасли физической культуры нашего города. Однако мы верим, что уникальность и самобытность Екатеринбурга, а также усердная работа по подготовке к событию позволит нам с достоинством на этот вызов ответить. Такое масштабное событие обязательно даст дополнительные возможности нашему городу и его молодым жителям", — подчеркнула глава Управления по физкультуре и спорту горадминистрации Людмила Фитина.