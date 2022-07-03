FISU отстранила российских спортсменов от международных соревнований до конца 2022 года

Сообщение об отстранении спортсменов появилось на сайте Международной федерации университетского спорта. Фото: логотип FISU

Международная федерация университетского спорта (FISU) продлила запрет для России и Белоруссии на участие в соревнованиях, проводимых под эгидой организации. Ограничение будет действовать до конца 2022 года.

Сообщение об этом появилось на сайте Международной федерации университетского спорта.

"FISU продлила действие своего решения о неучастии российских и белорусских спортсменов в мероприятиях FISU до конца 2022 года. На 2023 год решение будет принято в октябре", — говорится в публикации.

Напомним, что 28 февраля FISU рекомендовала не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в связи с проведением специальной операции на Украине. 12 марта федерация отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой FISU, а 29 апреля было принято решение о переносе Универсиады-2023 из Екатеринбурга.

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