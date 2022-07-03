Темы дня

Спорт
3 июля 2022, 12:58

FISU отстранила российских спортсменов от международных соревнований до конца 2022 года

FISU

Сообщение об отстранении спортсменов появилось на сайте Международной федерации университетского спорта. Фото: логотип FISU

Международная федерация университетского спорта (FISU) продлила запрет для России и Белоруссии на участие в соревнованиях, проводимых под эгидой организации. Ограничение будет действовать до конца 2022 года.

Сообщение об этом появилось на сайте Международной федерации университетского спорта.

"FISU продлила действие своего решения о неучастии российских и белорусских спортсменов в мероприятиях FISU до конца 2022 года. На 2023 год решение будет принято в октябре", — говорится в публикации.

Напомним, что 28 февраля FISU рекомендовала не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в связи с проведением специальной операции на Украине. 12 марта федерация отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой FISU, а 29 апреля было принято решение о переносе Универсиады-2023 из Екатеринбурга.

Читайте также:

Олег Матыцин: "Екатеринбург в 2023 году примет Фестиваль молодежи и студентов вместо Универсиады".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.07.2022, 13:43 / Общество
На Среднем Урале подтвержден еще 91 случай заражения ковидом
03.07.2022, 12:58 / Спорт
FISU отстранила российских спортсменов от международных соревнований до конца 2022 года
03.07.2022, 12:05 / Общество
В поселке под Каменском-Уральским мужчина устроил стрельбу напротив строящегося дома
03.07.2022, 11:10 / Общество
В Екатеринбурге столкнулись электросамокатчик и Lamborghini Aventador
03.07.2022, 09:58 / Общество
Патрульные машины Госавтоинспекции России планируют оснастить системой распознавания лиц