Адвокаты хоккеиста Ивана Федотова предполагают, что его отправили на военную службу

Вратарю также грозит до двух лет лишения свободы по ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу). Фото: сайт ПХК ЦСКА

Хоккеиста ЦСКА, вратаря Ивана Федотова вывезли с территории больницы, куда его 2 июля доставили из военкомата. Адвокаты хоккеиста предполагают, что его отправили в Североморск для прохождения военной службы.

Напомним, что 1 июля Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от призыва в армию. Оперативники уголовного розыска доставили его в военкомат. Там спортсмену стало плохо и его госпитализировали.

"Его увезли вчера с территории госпиталя. Куда, пока точно неизвестно, выясняем по этой ситуации. Ориентировочно, в Североморск, по месту возможного прохождения службы, но пока точно сказать не можем. По его самочувствию информации у меня пока нет", — передает слова адвоката Алексея Пономарева РИА Новости.

Вратарю также грозит до двух лет лишения свободы по ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу).

25-летний Иван Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" и планировал в июле эмигрировать в США.