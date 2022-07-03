Адвокаты хоккеиста Ивана Федотова предполагают, что его отправили на военную службу

Хоккеиста ЦСКА, вратаря Ивана Федотова вывезли с территории больницы, куда его 2 июля доставили из военкомата. Адвокаты хоккеиста предполагают, что его отправили в Североморск для прохождения военной службы.
Напомним, что 1 июля Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от призыва в армию. Оперативники уголовного розыска доставили его в военкомат. Там спортсмену стало плохо и его госпитализировали.
"Его увезли вчера с территории госпиталя. Куда, пока точно неизвестно, выясняем по этой ситуации. Ориентировочно, в Североморск, по месту возможного прохождения службы, но пока точно сказать не можем. По его самочувствию информации у меня пока нет", — передает слова адвоката Алексея Пономарева РИА Новости.
Вратарю также грозит до двух лет лишения свободы по ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу).
25-летний Иван Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" и планировал в июле эмигрировать в США.