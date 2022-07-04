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Спорт
4 июля 2022, 09:27

С 4 июля болельщики могут оформить Fan ID на Госуслугах

паспорт болельщика

Ранее карта называлась "Паспортом болельщика", или Fan ID, и представляла собой ламинированный бейдж. Фото: Владимир Мартьянов

С сегодняшнего дня, 4 июля, карту болельщика можно оформить на Госуслугах. Она будет выпускаться в электронном виде.

Fan ID потребуется каждому любителю футбола: болельщикам, организаторам, участникам соревнований и сотрудникам СМИ. Ведь только при ее наличии можно будет купить билет или абонемент на матч.

Обязательным условием оформления карты является регистрация на Госуслугах. Сперва сервис запустят в 5 городах: Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Сочи. С декабря карта нужна будет и для посещения матчей на остальных стадионах клубов РПЛ в 11 субъектах. Подробнее о Fan ID читайте тут.

Напомним, на прошедших в России чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года и чемпионате Европы по футболу UEFA 2020 года карта называлась "Паспортом болельщика", или Fan ID, и представляла собой ламинированный бейдж.

Областная газета Свердловской области

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