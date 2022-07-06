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6 июля 2022, 10:07

Гонщик Сергей Карякин настроен на победу в ралли "Шелковый путь — 2022"

Сергей Карякин

Старт запланирован в Астрахани, а финиш — в Москве. Фото: со страницы Сергея Карякина "ВКонтакте"

Сегодня, 6 июля, стартует международное ралли-марафон "Шелковый путь — 2022". Участие в нем примет уральский гонщик Сергей Карякин.

На личной странице "ВКонтакте" спортсмен рассказал, что его команда поедет двумя экипажами: № 207 Сергей Карякин и Иван Безденежных (группа Т3, техника Can-Am Maverick Х3 XRS), № 215 Никита Мазепин и Антон Власюк (группа Т3, техника Can-Am Maverick XRS Turbo RR). Он также поделился своими ожиданиями от предстоящего ралли.

"Какие у нас могут быть ожидания от гонки? Конечно, только победа. В 2019 году мы уже выступали двумя экипажами и тогда взяли золото и бронзу, поэтому здесь я ставлю не менее амбициозные задачи", — заявил он.

Ранее Сергей Карякин представил своего нового штурмана.

Добавим, гонка продлиться до 16 июля. Старт запланирован в Астрахани, а финиш — в Москве. Маршрут составит 4 380 километров, из которых свыше 2 800 км — спецучастки.

Областная газета Свердловской области

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