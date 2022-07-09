Гонщик Сергей Карякин рассказал, как проходят первые дни ралли "Шелковый путь — 2022"

Сергей Карякин: "Ралли только начинается, поэтому делать какие-то выводы пока рано". Фото: со страницы Карякина "ВКонтакте"

Уральский гонщик Сергей Карякин рассказал, как прошел второй этап ралли-марафона "Шелковый путь — 2022". Он также сообщил, что ждет на третьем этапе.

По данным спортсмена, второй спецучасток был пройден с хорошим результатом. Карякин оказался пятым в группе, его время составило 3:19:21 (+10 секунд за превышение скорости).

"Ралли только начинается, поэтому делать какие-то выводы пока рано. Уже есть участники, которые столкнулись с неприятностями, нам бы очень не хотелось попасть в их число. Мы делаем все для того, чтобы ехать в своем темпе и получать удовольствие – ведь смысл соревнований именно в этом", – отмечает уралец на личной странице "ВК".

На третьем этапе, который пройдет сегодня, гонщика ждет спецучаток в 322,98 км.