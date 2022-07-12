Около 1000 уральцев уже получили Fan ID

Fan ID потребуется каждому любителю футбола: болельщикам, организаторам, участникам соревнований и сотрудникам СМИ. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В ближайшую пятницу, 15 июля стартует чемпионат России по футболу – 2022/23. Попасть на матчи в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи и Самаре удастся только с картой болельщика (Fan ID).

Уральцы активно подают заявки на получение карты болельщика. Процедуру верификации уже прошли около тысячи человек, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Заявку на получение Fan ID можно подать через портал госуслуг, приложив фотографию и данные паспорта. После подачи заявления нужно подтвердить свою личность в многофункциональном центре. Также можно прийти с паспортом в сам МФЦ и на месте пройти всю процедуру – фотографирование и верификацию. Номер карты будет присвоен через 72 часа.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российский опыт внедрения карты болельщика уникальный. "Мы успешно апробировали ее использование на многих соревнованиях. Опыт признан международным сообществом, в частности, футбольным. Система позволит нам обеспечить комфорт и дополнительную безопасность пребывания болельщиков", – сказал он.

Добавим, оформление цифровой карты болельщика началось с 4 июля. В Екатеринбурге первый матч, на который уже не пройти без карты болельщика, состоится 29 июля между футбольными клубами "Урал" и "Краснодар" на "Екатеринбург Арене".