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Спорт
14 июля 2022, 16:11

В столице Урала впервые провели чемпионат России по стрельбе из лука

  Юлия Пастух
Лучники

Спортсмены стреляли в мишени на дистанции от 30 до 90 метров. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На соревнование съехались более 300 титулованных спортсменов из 32 регионов страны. Свердловскую область представляли лучники Ксения Перова и Антон Зяпаев.

Спортсмены стреляли в мишени на дистанции от 30 до 90 метров.

"На чемпионате стрельба проходит в двух дисциплинах — классический и блочный луки. Каждый спортсмен, выстрелив по 6 стрел за 180 секунд, подходит к щиту, берет мобильное устройство, вносит баллы в электронный подсчет результатов. Он это все дублирует и на бумажном носителе. Затем все это входит в базу, секретариат считает, кто занимает первое место, а кто последнее", — рассказывает президент региональной Федерации стрельбы из лука Станислав Попов.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Этот вид спорта сложен тем, что мы стреляем на открытом воздухе в любую погоду. Главные трудности — это правильно настроиться, не рассеяться", — сказала двукратный призер Олимпийских игр Ксения Перова.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

По данным департамента информполитики Свердловской области, стрельба из лука является одним из немногих видов спорта, где спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата или даже отсутствием конечностей выступают по единым нормативам со здоровыми спортсменами и, самое главное, не уступают им по результатам.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Министр физической культуры и спорта Свердловской области отметил, что наш регион имеет сильную школу в стрельбе из лука и в организации чемпионата проявил свое гостеприимство. В ближайшее время в Екатеринбурге также пройдет товарищеский матч с командой из Белоруссии.

Областная газета Свердловской области

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