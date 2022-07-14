Дело луковое. В Екатеринбурге собрались сильнейшие лучники

Мария Гильманова (на фото) в Екатеринбурге стала чемпионкой России, «перестреляв» более опытных спортсменок. Фото: Полина Зиновьева.

В Екатеринбурге впервые прошел чемпионат России по стрельбе из лука. Почти 300 спортсменов из 32-х регионов страны выявили лучших на стадионе «Локомотив-Изумруд». Корреспондент «Облгазеты» Петр КАБАНОВ наблюдал за финальными перестрелками, которые получились жаркими.

Лучники – люди, привыкшие к жаре. Но и они не ожидали такого сюрприза на Урале. Представители Забайкальского края перед тренировкой перешептываются: это как так – утром ветер и пасмурно, а через час уже 28 градусов?! Кто бы мог даже представить, что условия будут схожи с прошлогодней токийской Олимпиадой. Тогда температура скакнула сильно выше 30 градусов по Цельсию. В тени было также. Россиянка Светлана Гомбоева тогда даже получила тепловой удар и была в предобморочном состоянии.

Чемпионат России проходил на стадионе "Локомотив-Изумруд". Фото: Полина Зиновьева

Сейчас, слава Богу, обошлось без подобных эксцессов. Все-таки тень на Урале укрывает от «ударов» cолнца. Ветер, чуть разбушевавшийся на тренировках, к финалам свой пыл утихомирил. Но профессиональный лучник только на первый взгляд борется с капризами природы. Поправку на ветер можно всегда сделать, можно надеть очки и кепку. Куда сложнее бороться с самим собой. Это главный соперник. Ты сам, которого нужно победить.

Родные стены помогли. Но не тем

Чемпионат России в Екатеринбурге проходит впервые. Поспрашивали ветеранов спорта: вроде во времена СССР лучники у нас соревновались, но это было давно.

– Проводим впервые у вас, но география на самом деле обширная, – рассказал «ОГ» президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев. – В этом году мы в рамках VII Международных спортивных игр «Дети Азии» будем проводить соревнования по стрельбе из лука во Владивостоке. Было первенство России в Калининграде. То есть вся страна задействована. И мы стараемся поддерживать субъекты федерации для развития и популяризации стрельбы из лука.

Бальжинима Цыремпилов. Фото: Полина Зиновьева

На Урале в этот раз все масштабно. Приехали олимпийские призеры, чемпионы мира, Европы. Например, выступил легендарный Бальжинима Цыремпилов, который свою первую медаль на чемпионате Европы завоевал в 1994 году. Его оппонент по нынешнему финалу Галсан Базаржапов в тот год только родился. Выступили девушки, олимпийские призеры – Елена Осипова, Инна Степанова. И, конечно, наша уральская звезда, дважды призер Олимпиады и двукратная чемпионка мира Ксения Перова.

Екатеринбургские зрители, подсобравшиеся на финал, грустно вздохнули, когда диктор на стадионе так и не объявил участников из Свердловской области. Ксения Перова в этот раз неожиданно не дошла до финальной стадии национального первенства. Спортсменка из Лесного, по словам ее тренера Станислава Попова, хотела победить именно на родине и такая ответственность сыграла в противовес результатам.

В итоге в женском финале произошла настоящая сенсация. Золотую медаль, кажется, даже неожиданно для самой себя, завоевала 19-летняя Мария Гильманова из Москвы. Она в финале дала бой чемпионке мира и серебряному призеру Олимпиады Инне Степановой (Бурятия) и уверенно выиграла 6:2 по сетам.

Мария Гильманова. Фото: Полина Зиновьева

– Погода у вас очень интересная. Мы были тут на сборах и было плюс десять, а когда начался чемпионат – стало плюс 30, – рассказала новая чемпионка России по стрельбе из лука Мария Гильманова. – Но зато какой опыт! Это тренирует выносливость. Волнение у меня немного было. Но я понимала, что нужно просто работать. У меня в соперниках был призер Олимпиады, но она такой же человек. Она не робот. Не нужно было считать, что ее регалии будут влиять на конкретный результат сегодня. О реванше с Инной мы, к сожалению, не договорились. Очень было бы интересно еще с ней пострелять.

Мужской и командные финалы также прошли без представителей нашего региона.

У кого не сели батарейки

За стрельбой из лука наблюдать по-зрительски интересно. У впервые оказавшихся на соревновании затруднительный выбор – куда смотреть. Стрела летит со скоростью почти 240 километров в час. Это из классического лука. У блочного, где иной механизм разгона, вообще может быть более 300 км. Это средняя скорость гоночного болида. Поэтому усмотреть движение невозможно. Стрела пролетает 70 метров, и слышно только жужжание и характерный звук попадания в цель. Поэтому тут смотреть либо на спуск, либо уже на результат. Кстати, для удобства лучников, чтобы каждый раз не бегать по 70 метров за стрелами, их возил… робот. Настоящий трудяга, как пиксаровский «ВАЛЛ-И», перевозил стрелы от мишеней до линии стрельбы, пока у него не сели батарейки.

А вот и робот, который возил стрелы. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

В финале, где идет борьба за медали, лучники уже бьют только по десяткам да девяткам. Тут восьмерку встретишь редко. Уже выпустившие все стрелы спортсмены активно поддерживают своих. Самая громкая группа поддержки – у Забайкальского края. Их крик – «Забкрай, впереееед!» – эхом пролетает над стадионом. Им есть за кого болеть. Представители края почти в каждом финале. Но в блочном луке Роман Ветров из Тульской области в итоге перестрелял Александра Дамбаева. Зато в мужской классике Галсан Базаржапов из все того же Забайкальского края тягался с бурятской легендой Бальжинимой Цыремпиловым и заставил его капитулировать. Чуть позже представители края (Галсан Базаржапови Валерия Мыльникова) выиграли еще золото в смешанных командных соревнованиях в классическом луке.

Чемпионат России хорошо. Европы – еще лучше

Галсан Базаржапов вообще стал героем дня. Кроме двух золотых медалей, он выиграл еще и спецприз от Российской федерации стрельбы из лука. Приз вполне себе практичный – 5 000 рублей – за попадание ближе всех к центру мишени. Мелочь, а приятно.

– Настрой у меня самый обычный – выйти и выбить как можно больше очков, – пожал плечами Галсан Базаржапов, отвечая на вопросы «Облгазеты». – Погода меня не смутила. Ну, жара и жара. Душно немного, но нормально. Ветер тоже был не сильный. Хотел бы отметить ваш красивый город. Мы, лучники, первый раз сюда приехали. Плюс организаторы очень грамотно сделали программу. Поставили в квалификации 82 щита, и все смогли отстрелять до обеда, в итоге была возможность отдохнуть, посмотреть Екатеринбург, погулять.

Галсан Базаржапов. Фото: Полина Зиновьева

Подобную организацию отметили все. На «Локомотиве-Изумруде» щиты для стрельбы поставили поперек поля, выдержав нужную длину. В итоге 300 лучников не создали очередь и получили свободное время. Кто-то сходил в музеи, кто-то просто гулял. Некоторые команды даже съездили в Невьянск – поглядеть на знаменитую наклонную башню.

– Успели посмотреть Ельцин Центр, Храм-на-Крови, – добавил Владимир Ешеев. – А я первый раз здесь был в 1975 году. Летели через Кольцово, когда еще спортсменом был, и была задержка рейса. Тогда выбрались в город, посмотрели на Дом Ипатьева, который тогда был на месте. Город, конечно, развивается. Теперь это большой, промышленный центр.

В кулуарах обсуждали, что Екатеринбургу, будь сейчас в мировом спорте другие времена, вполне по силам принять у себя чемпионат Европы по стрельбе из лука. Вся инфраструктура для этого есть, лететь из европейских стран недалеко. Хотелось бы, чтобы подобная идея не канула в лету, а дождалась своего часа. Начало для этого положено.

Победители: Блочный лук Мужчины: 1. Роман Ветров (Тульская область) 2. Александр Дамбаев (Забайкальский край) 3. Артур Гареев (Чувашия) Женщины: 1. Виктория Бальжанова (ЯНАО) 2. Диана Тонтоева (Краснодарский край) 3. Даяна Винокурова (Республика Саха) Классический лук Мужчины: 1. Галсан Базаржапов (Забайкальский край) 2. Бальжинима Цыремпилов (Бурятия) 3. Эрдэм Цыдыпов (Бурятия) Женщины: 1. Мария Гильманова (Москва) 2. Инна Степанова (Бурятия) 3. Виктория Будаева (Бурятия) Командные смешанные соревнования (блочный лук) 1. ЯНАО (Виктор Калашников, Виктория Бальжанова) Командные смешанные соревнования (классический лук) 1. Забайкальский край (Галсан Базаржапови Валерия Мыльникова)