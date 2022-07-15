Американка Бриттни Грайнер больше не игрок БК "УГМК"

Спортсменка по решению суда находится под стражей до 20 декабря. Фото: пресс-служба БК "УГМК"

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде наркотиков, больше не является игроком екатеринбургского БК "УГМК". Срок действия ее контракта с клубом истек.

Об этом сообщил директор баскетбольного клуба Максим Рябков после заседания суда, которое прошло накануне. По его словам, срок контракта со спортсменкой закончился пока велось следствие.

"Мы понимаем вклад Бриттни в историю, в успехи нашей команды. Мы постараемся оказать ей ту помощь, которую можем, как нашему спортивному товарищу. Но в то же время мы постараемся и оказать помощь следствию", — передает его слова ТАСС.

Добавим, вчера Химкинский городской суд Московской области допросил по делу американки директора и капитана БК "УГМК". Допрос самой баскетболистки должен состоятся сегодня.

Напомним, 17 февраля этого года Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево при прохождении таможенного контроля. В багаже спортсменки, прилетевшей из Нью-Йорка, нашли 0,702 г гашишного масла, которое запрещено на территории РФ. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до 10 лет лишения свободы. 7 июля баскетболистка признала свою вину.