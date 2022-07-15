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Спорт
15 июля 2022, 15:38

Бриттни Грайнер имела разрешение на медицинский каннабис

Бриттни Грайнер

У американки истек срок действия контракта с екатеринбургским БК "УГМК". За клуб она выступала последние 7 лет. Фото: пресс-служба БК "УГМК"

Стали известны новые подробности дела американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в РФ в контрабанде наркотиков.

Сегодня, 15 июля, в Химкинском городском суде Московской области защита спортсменки заявила, что медицинский каннабис был выписан ей лечащим врачом из-за сильных хронических болей. "Разрешение выдали от имени Министерства здравоохранения штата Аризона", — пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Напомним, 17 февраля этого года Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево при прохождении таможенного контроля. В багаже спортсменки, прилетевшей из Нью-Йорка, нашли 0,702 г гашишного масла, которое запрещено на территории РФ. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до 10 лет лишения свободы. 7 июля баскетболистка признала свою вину. По решению суда под стражей она будет находиться до 20 декабря.

Ранее сообщалось, что у американки истек срок действия контракта с екатеринбургским БК "УГМК". За клуб она выступала последние 7 лет.

Областная газета Свердловской области

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