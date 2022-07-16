Уральские гонщики финишировали в заключительном этапе ралли "Шелковый путь — 2022"

Команда Сергея Карякина преодолела спецучасток 117.60 км. Фото: пресс-служба Snag racing Team

Сегодня проходит заключительный, 10-й этап международного ралли-марафона "Шелковый путь — 2022". Команда Сергея Карякина Snag racing Team преодолела спецучасток 117.60 км, финишировав в Москве.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе команды, первыми в классе Т3 (мотовездеходы) стали Никита Мазепин и Антон Власюк. Сергей Карякин вместе со своим штурманом Иваном Безденежных, по предварительным данным, пришли третьими.

Фото: пресс-служба Snag racing Team

По информации организаторов, маршрут ралли, проходящего с 6 по 16 июля, составил 4 380 километров, из которых свыше 2 800 км — спецучастки.

Фото: пресс-служба Snag racing Team

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