В Екатеринбурге в честь Дня строителя состоится велозаезд

Для преодоления дистанции в 28 км нужно будет сделать 8 кругов, для 14 км – 4 круга. Фото: Галина Соловьева

Мероприятие запланировано на 6 августа. Принять участие смогут все желающие старше 18 лет.

На выбор будет предложено две дистанции: 14 и 28 километров. Чтобы их преодолеть, придется проехать по несколько кругов через улицы Николая Никонова, Якова Свердлова, Карла Либкнехта, Первомайскую и Царскую. Маршрут протяженностью 3,5 км стартует и финиширует рядом с ККТ "Космос".

Старт большей дистанции запланирован в 08:00, меньшей – в 09:30. Те, у кого нет велосипеда, смогут взять его бесплатно в аренду прямо перед заездом, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Для команд от строительных компаний дополнительно предусмотрен отдельный зачет: самая многочисленная команда по итогам заезда получит переходящий кубок. Подать централизованную заявку необходимо до 4 августа на sport@uralsro.ru.

Инициатором проведения мероприятия стала Гильдия строителей Урала. Фото: департамент информполитики Свердловской области

День строителя отметят 13 августа в парке имени Маяковского. Горожан ждут выставка строительной техники, мастер-классы, игры, мотошоу и другие развлечения.