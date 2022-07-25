Оказались на коне

Пройти трассу без штрафных очков получилось не у всех – некоторые скакуны задевали барьеры, а кого-то даже дисквалифицировали за неповиновение лошади. Фото: Павел Ворожцов

В выходные в поселке Верхнее Дуброво Белоярского района состоялся фестиваль «Летофест» – одно из самых крупных летних мероприятий области. В программе были: конные соревнования, фестиваль японской культуры, сеансы одновременной игры в шахматы с гроссмейстерами и даже рыцарские бои.

Болели за всадников

Главным событием фестиваля был традиционный Кубок губернатора по конкуру, который прошел нынче уже в 14-й раз. На мероприятии присутствовали глава области Евгений Куйвашев, депутаты свердловского парламента во главе с председателем Законодательного собрания Людмилой Бабушкиной, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, а также члены правительства региона.

В соревнованиях выступили 150 спортсменов из десяти регионов России и нескольких соседних стран. Призовой фонд составил 800 тысяч рублей.

Лучше всех дистанцию прошла свердловчанка – спортсменка из конно-спортивного клуба «Дубрава», мастер спорта Дарья Трофимова. Вместе со своей лошадью Идалией она не набрала ни одного штрафного очка.

Всадница получила из рук министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта золотой кубок и сертификат на 100 тысяч рублей. Идалию тоже не оставили без награды: кобыла получила тазик сладкой моркови и наградную попону.

Щелкали таймером

Чуть поодаль от конкурного поля в тени расположился большой шатер, в котором областная Федерация шахмат устроила праздник для любителей этой игры. Здесь гроссмейстер Лея Гарифуллина из Екатеринбурга давала сеанс одновременной игры против двадцати соперников. 17-летняя шахматистка невозмутимо переходила от одной доски к другой, изредка задерживаясь, чтобы более подробно оценить ситуацию на поле. А после того, как гроссмейстер одержала победу во всех 20-ти партиях, в шатре провели турнир по блицу «Ход конем» и лекцию по защите Каро-Канн.

Примеряли доспехи

На последней площадке собрались, пожалуй, самые любопытные активности. Ее между собой поделили рыцари и лучники.

На правой половине поля было огорожено два ристалища, организацией которых занимались екатеринбургские клубы по фехтованию, имеющие разную специфику.

Первый клуб занимается историческим средневековым боем, когда бойцы облачаются в полный латный доспех XIV века, вооружаются холодным оружием и сражаются в массовых схватках либо в дуэлях.

Другое направление фехтования, представленное на фестивале, – историческое. Здесь бойцы носят удобную защиту, как правило из пластика. Сам поединок проводится гораздо быстрее, но требует от сражающихся исключительного мастерства, а не только грубой силы. Здесь зрителям продемонстрировали приемы владения двуручным мечом и рассказали о том, как сражались в Средневековье. Не обошлось и без дуэльных поединков, конечно же.

Самые смелые посетители этой площадки могли не только посмотреть показательные рыцарские бои, но и сами в них поучаствовать. Все было абсолютно безопасно – желающим выдавали мягкие мечи и щиты, а также шлемы.

Приобщались к японской культуре

На левой половине поля была своя атмосфера. Здесь проходили соревнования по кюдо – искусству стрельбы из японского асимметричного лука юми. Это выглядело очень необычно.

Как пояснил «ОГ» председатель общества «Россия – Япония» Вадим Занин, для японца стрельба из лука это одновременно и церемониал, и спорт, и наши лучники соблюдают все традиции – выходят на поле в традиционной одежде, кланяются соперникам и зрителям и неукоснительно соблюдают последовательность действий во время выстрела.

Выигрывали деньги

Некоторые посетители фестиваля получили не только удовольствие, но и деньги: организаторы разыграли среди гостей призовой фонд в размере 300 тысяч рублей. Нужно было посетить каждую из тематических зон и поставить печать в «паспорт путешественника», который выдавался всем пришедшим. Заполненные паспорта загружались в барабан и участвовали в трехраундовом розыгрыше, в каждом из которых можно было выиграть 30 000, 15 000 и 5 000 тысяч рублей.

Корреспонденту «ОГ» приза не досталось, зато удалось перекусить вкусным шашлыком на природе под живую музыку. Всего же, по оценке организаторов, фестиваль посетило порядка двадцати тысяч человек.

Лея Гарифуллина обладает рейтингом Эло 2400 и уже неоднократно побеждала на чемпионатах России по шахматам, а на чемпионате мира 2019 года в Мумбаи победила в возрастной категории до 16 лет. Фото: Павел Ворожцов

Полный доспех рыцаря легко может достигать 30-40 килограммов, под латы поддевают еще стеганый гамбезон из ваты, поэтому, чтобы сражаться на жаре, нужна серьезная выносливость. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов