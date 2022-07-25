Оказались на коне

В выходные в поселке Верхнее Дуброво Белоярского района состоялся фестиваль «Летофест» – одно из самых крупных летних мероприятий области. В программе были: конные соревнования, фестиваль японской культуры, сеансы одновременной игры в шахматы с гроссмейстерами и даже рыцарские бои.
Болели за всадников
Главным событием фестиваля был традиционный Кубок губернатора по конкуру, который прошел нынче уже в 14-й раз. На мероприятии присутствовали глава области Евгений Куйвашев, депутаты свердловского парламента во главе с председателем Законодательного собрания Людмилой Бабушкиной, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, а также члены правительства региона.
В соревнованиях выступили 150 спортсменов из десяти регионов России и нескольких соседних стран. Призовой фонд составил 800 тысяч рублей.
Лучше всех дистанцию прошла свердловчанка – спортсменка из конно-спортивного клуба «Дубрава», мастер спорта Дарья Трофимова. Вместе со своей лошадью Идалией она не набрала ни одного штрафного очка.
Всадница получила из рук министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта золотой кубок и сертификат на 100 тысяч рублей. Идалию тоже не оставили без награды: кобыла получила тазик сладкой моркови и наградную попону.
Щелкали таймером
Чуть поодаль от конкурного поля в тени расположился большой шатер, в котором областная Федерация шахмат устроила праздник для любителей этой игры. Здесь гроссмейстер Лея Гарифуллина из Екатеринбурга давала сеанс одновременной игры против двадцати соперников. 17-летняя шахматистка невозмутимо переходила от одной доски к другой, изредка задерживаясь, чтобы более подробно оценить ситуацию на поле. А после того, как гроссмейстер одержала победу во всех 20-ти партиях, в шатре провели турнир по блицу «Ход конем» и лекцию по защите Каро-Канн.
Примеряли доспехи
На последней площадке собрались, пожалуй, самые любопытные активности. Ее между собой поделили рыцари и лучники.
На правой половине поля было огорожено два ристалища, организацией которых занимались екатеринбургские клубы по фехтованию, имеющие разную специфику.
Первый клуб занимается историческим средневековым боем, когда бойцы облачаются в полный латный доспех XIV века, вооружаются холодным оружием и сражаются в массовых схватках либо в дуэлях.
Другое направление фехтования, представленное на фестивале, – историческое. Здесь бойцы носят удобную защиту, как правило из пластика. Сам поединок проводится гораздо быстрее, но требует от сражающихся исключительного мастерства, а не только грубой силы. Здесь зрителям продемонстрировали приемы владения двуручным мечом и рассказали о том, как сражались в Средневековье. Не обошлось и без дуэльных поединков, конечно же.
Самые смелые посетители этой площадки могли не только посмотреть показательные рыцарские бои, но и сами в них поучаствовать. Все было абсолютно безопасно – желающим выдавали мягкие мечи и щиты, а также шлемы.
Приобщались к японской культуре
На левой половине поля была своя атмосфера. Здесь проходили соревнования по кюдо – искусству стрельбы из японского асимметричного лука юми. Это выглядело очень необычно.
Как пояснил «ОГ» председатель общества «Россия – Япония» Вадим Занин, для японца стрельба из лука это одновременно и церемониал, и спорт, и наши лучники соблюдают все традиции – выходят на поле в традиционной одежде, кланяются соперникам и зрителям и неукоснительно соблюдают последовательность действий во время выстрела.
Выигрывали деньги
Некоторые посетители фестиваля получили не только удовольствие, но и деньги: организаторы разыграли среди гостей призовой фонд в размере 300 тысяч рублей. Нужно было посетить каждую из тематических зон и поставить печать в «паспорт путешественника», который выдавался всем пришедшим. Заполненные паспорта загружались в барабан и участвовали в трехраундовом розыгрыше, в каждом из которых можно было выиграть 30 000, 15 000 и 5 000 тысяч рублей.
Корреспонденту «ОГ» приза не досталось, зато удалось перекусить вкусным шашлыком на природе под живую музыку. Всего же, по оценке организаторов, фестиваль посетило порядка двадцати тысяч человек.
- Опубликовано в №131 от 26.07.2022