Свердловский губернатор подписал документ о подготовке к марафону "Европа — Азия"

Ожидается, что в марафоне примут участие около 6 тыс. человек. Фото: Александр Исаков

Губернатор Свердловской области подписал распоряжение о подготовке к проведению 7 августа легкоатлетического марафона "Европа — Азия". По словам организатора мероприятия Андрея Уткина, в рамках марафона будут проложены 5 взрослых и одна детская дистанции.

Одни из главных целей марафона — привлекать свердловчан к активному образу жизни и популяризировать легкую атлетику на Среднем Урале. Для проведения забега планируют ввести временное ограничение движения на трассе Екатеринбург — Пермь.

Протяженность дистанций для взрослых составит 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км, а для детей будет открыт забег на 800 метров. Еще одна дистанция приурочена ко Дню железнодорожника — ее длина соответствует ширине железнодорожной колеи, но в другом эквиваленте. Ширина колеи составляет 1 520 мм, а длина дистанции — 1 520 метров, отметили в региональном департаменте информполитики.

"Заявки подали бегуны из Казахстана, Белоруссии, Китая, Вьетнама. Маршрут марафона традиционно проходит по историческому центру, улицам и набережной Екатеринбурга. Участники, особенно это ценно для приезжих, увидят стадион "Екатеринбург Арена", Оперный театр, Храм на Крови, небоскреб Башня "Исеть". Дистанция более 40 километров пройдет до стелы "Европа — Азия" на Пермском тракте", — пояснил Андрей Уткин.

На протяжении всего забега на всех маршрутах бегунов будет сопровождать музыка. Ожидается, что в марафоне примут участие около 6 тыс. человек.