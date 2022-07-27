Сборную России по настольному теннису отстранили от участия в чемпионате мира

Фото: Александр Зайцев

Международная федерация настольного тенниса выпустила заявление, в котором говорится об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в чемпионате мира. Турнир состоится в китайском Чэнду с 30 сентября по 9 октября.

В заявлении сказано, что 1 марта 2022 года исполнительный комитет федерации принял решение не допускать российских и белорусских игроков до соревнований под эгидой организации. Это связано с рекомендациями, сформулированными Международным олимпийским комитетом (МОК).

Отметим, что это не первые отстранения российских и белорусских теннисистов от международных соревнований. Ранее Европейская федерация настольного тенниса не стала проводить ответный полуфинал европейской Лиги чемпионов между верхнепышминским «УГМК» и оренбургским клубом «Факел-Газпром». Организация сняла с турнира обе российские команды и объявила победителем Лиги чемпионов немецкую «Боруссию», которая выиграла второй полуфинал. Также исполнительный совет Европейской федерации настольного тенниса отстранил российские и белорусские клубы от Еврокубков на сезон 2022/2023.