Тройной эффект

Кристина Ильиных (справа) и Елизавета Кузина во время победного выступления на «Играх дружбы». Скриншот трансляции «Игр дружбы».

В Казани взял старт новый международный турнир по водным видам спорта – плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены России и еще десяти стран мира. Турнир пройдет в три этапа и завершится в декабре.

Казанский Дворец водных видов спорта на ближайшие полгода стал центром притяжения лучших «водников» России: в столицу Татарстана приехали, например, двукратный Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Евгений Кузнецов. В сильнейшем составе прибыла на «Игры дружбы» и сборная страны по синхронному плаванию – победительница шести последних Олимпиад.

Конкуренцию россиянам составляют спортсмены из Белоруссии, Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Сирии, Судана, Таджикистана, Эквадора, ЮАР, а также ДНР и ЛНР.

– Идея «Игр дружбы» в том, чтобы дать возможность нашим ведущим спортсменам сохранить свой уровень, чтобы продемонстрировать, что Россия остается открытой страной. Учитывая санкции МОК, мы должны сконцентрировать свое внимание на укреплении нашей национальной системы спорта. Нам нельзя растерять потенциал, нужно создать условия спортсменам и специалистам. Спорт без соревнований – это как для музыканта репетировать и знать, что концерт не состоится. Здорово, что многие страны откликнулись, – отметил министр спорта РФ Олег Матыцин на пресс-конференции перед стартом первого этапа.

Лучше, чем на чемпионате мира

«Игры дружбы» открылись соревнованиями по плаванию. Заплывы проходили во всех традиционных дистанциях, и в некоторых случаях результаты были не просто хорошими, а лучшими в мире. Например, 17-летняя Евгения Чикунова, чемпионка Европы и многократная чемпионка России, проплыла 200 метров брассом за 2.20,41 – ровно на две секунды быстрее времени, которое показала на этой дистанции победительница чемпионата мира-2022 в Будапеште американка Лилли Кинг. Получается, что в некоторых аспектах «Игры дружбы» – сильнейший турнир планеты.

Свердловчане выступили в плавательной программе «Игр дружбы» успешно: завоевали 12 наград, три из которых – золотые.

Большинство медалей (9) региону принесли юниоры (15–18 лет) и юниорки (14–17 лет). Прежде всего стоит отметить сразу четыре награды в различных эстафетах, что показывает большой потенциал юных свердловских пловцов. И юниоры, и юниорки завоевали золото в заплывах 4 по 200 метров вольным стилем. К нему добавилось серебро юниорок в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием и бронза в смешанной эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием.

В личных соревнованиях отличились свердловские юниоры. Дмитрий Новичков выиграл 200 метров баттерфляем, а на дистанции вдвое короче завоевал бронзу. Также две медали «Игр дружбы» получил Савелий Лузин: он стал бронзовым призером на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем. Отметим и Ярослава Ядрышникова, который увез из Казани бронзу на дистанции 200 метров на спине.

Во взрослых соревнованиях у представителей Свердловской области три медали, и все они были завоеваны Алексеем Сударевым. Сначала на дистанции 200 метров брассом он занял третье место, уступив только бронзовому призеру Игр-2016 в этом виде программы Антону Чупкову, а также многократному призеру чемпионатов мира Кириллу Пригоде. Еще две медали Алексей добыл в комплексном плавании. Свердловский спортсмен стал вторым на дистанции 200 метров и третьим на дистанции 400 метров.

Ильиных взяла реванш

В соревнованиях по прыжкам в воду Свердловскую область представляет Кристина Ильиных. Она выступает во всех видах программы: личном, парном и смешанном.

«Играм дружбы» предшествовал чемпионат России, который проходил в Пензе, и там Кристине удалось завоевать четыре медали. Сначала свердловчанка стала второй на метровом трамплине, затем победила на трехметровом, а также вместе с Евгением Кузнецовым выиграла соревнования смешанных пар. В соревнованиях женских пар Ильиных выступала вместе с молодой Елизаветой Кузиной, и их дуэт уступил лишь Марии Поляковой и Виталии Королёвой. Интересно, что Мария Полякова – бывшая партнерша Кристины Ильиных; они вместе выступали на многих крупных соревнованиях, а в 2019 году заняли четвертое место на чемпионате мира. Однако после неудачной попытки отобраться на Олимпийские игры в Токио пара расформировалась.

На «Играх дружбы» Кристине Ильиных и ее новой партнерше удалось взять реванш у соперниц за недавнее поражение на чемпионате России. В Пензе Кристина и Елизавета набрали 274 балла, уступив Марии и Виталии целых 22 балла. В Казани Ильиных и Кузина получили в финале 300 баллов и завоевали золотые медали, опередив соперниц на 10 баллов.

Впереди у Кристины Ильиных личные соревнования на трехметровом трамплине, а также выступление в смешанных парах, где ее партнером вновь будет призер Олимпийских игр 2012 года Евгений Кузнецов.

Этапы большого пути «Игры дружбы» разделены на три этапа. Все они пройдут в Казани. Первый называется «Мир», и он сейчас в самом разгаре. Пловцы уже закончили свои выступления, прыгуны в воду только взяли старт, а завершат этап синхронистки. Соревнования проводятся как среди взрослых, так и среди юниоров с отдельным зачетом. Этап «Мир» завершится 3 августа. Второй этап называется «Спорт». Он включит в себя Кубок Президента республики Татарстан по прыжкам в воду (9–14 ноября), а также международные соревнования по плаванию (18–26 ноября). Соревнования третьего этапа («Легенды») названы в честь знаменитых российских спортсменов: Кубок Владимира Сальникова по плаванию (8–12 декабря), Кубок Светланы Ромашиной по синхронному плаванию (8–12 декабря) и Кубок Дмитрия Саутина по прыжкам в воду (12–17 декабря).