Глава Среднего Урала утвердил состав рабочей группы по созданию в УрФУ Центра студенческого спорта

Предложения по созданию Центра студенческого спорта должны быть подготовлены до конца этого года. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области по поручению президента РФ подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется организацией Центра развития студенческого спорта на базе УрФУ. Ее возглавят ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, глава регионального минспорта Леонид Рапопорт и замгубернатора Павел Креков.

Кроме них в состав рабочей группы вошли представители минздрава и минобразования Свердловской области, регионального отделения Ассоциации студенческих спортивных клубов России, общественной организации "Студенческий спортивный союз", Заксобрания и мэрии Екатеринбурга.

Предложения по созданию Центра студенческого спорта должны быть подготовлены до 30 декабря.

"Основная задача, закладываемая университетом в концепцию создания Центра развития студенческого спорта — подготовка студентов-спортсменов для сборных команд региона и страны. Ребята должны быть полностью интерферированы в учебный процесс, несмотря на сборы и тренировки, а в центре будут созданы все условия для их спортивной подготовки", — отметил Виктор Кокшаров.

Ректор УрФУ напомнил, что строящийся Новокольцовский район станет местом проведения спортивных и деловых событий, а также частью будущего университетского кампуса. Ежегодно вуз проводит более 30 спортивно-массовых проектов, среди которых Универсиада УрФУ, Майская прогулка, Всероссийские экстремальные игры "УрФУ-X-Games" и спортивный проект "Студенты ГТО", отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

В свою очередь Леонид Рапопорт заявил, что систематически физкультурой и спортом занимаются порядка 40 тысяч студентов вузов и более 60 тысяч учащихся профессиональных образовательных организаций.

Читайте также:

Эксперты обсудили потребности студентов при реализации губернаторской программы "Кампус".