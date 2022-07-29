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Спорт
29 июля 2022, 15:26

Карты болельщика оформили уже 11,4 тысячи свердловчан

"Екатеринбург Арена"

Документ необходим для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, его обязаны иметь зрители, спортсмены, персонал, гости и представители СМИ. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области карты болельщика получили уже 11 400 человек, порядка 1 500 из этих документов были оформлены за прошедшие сутки. Такой ажиотаж связан с тем, что 29 июля ФК "Урал" проведет первый домашний матч в сезоне 2022/23 с командой "Краснодар" — попасть на него без карты будет нельзя.

Напомним, оформление цифрового паспорта болельщика началось с 4 июля. Документ необходим для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, его обязаны иметь зрители, спортсмены, персонал, гости и представители СМИ.

Чтобы матч смогли посетить все желающие, сегодня на территории "Екатеринбург Арены" на углу Татищева — Пирогова с 08:00 до 20:00 работает временный центр по оформлению карты болельщика. Подобные точки будут организованы и в преддверии других матчей Премьер-Лиги, сообщает региональный департамент информполитики.

"При себе достаточно иметь паспорт, а если карта получается и на ребенка, то свидетельство о его рождении. Подать документы можно как "с нуля", сделав прямо здесь заявление и фотографию, так и идентифицировать личность после подачи заявления через Единый портал госуслуг. Во временном центре работает 25 окон", — пояснила первый замдиректора свердловского МФЦ Анастасия Зайруллина.

Напомним, что пройти процедуру идентификации личности для получения карты болельщика можно во всех 124 офисах МФЦ Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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