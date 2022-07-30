Представители Минспорта положительно оценили организацию первого матча РПЛ с применением карт болельщика

В пятницу, 29 июля, в Екатеринбурге прошел первый матч Российской Премьер-Лиги между футбольными клубами "Урал" и "Краснодар", пропуск на который осуществлялся с помощью карты болельщика. Первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров и региональный глава минспорта Леонид Рапопорт оценили организацию мероприятия положительно, несмотря на небольшие технические сбои.
Оформление цифрового паспорта болельщика началось с 4 июля. Документ необходим для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, его обязаны иметь зрители, спортсмены, персонал, гости и представители СМИ.
Азат Кадыров, который присутствовал на матче, рассказал, что сотрудники "Екатеринбург Арены" и представители минспорта помогали болельщикам разобраться в процедуре допуска на стадион.
"Есть уверенность в том, что в последующие матчи все будет легче и быстрее. В целом все неплохо, клуб и стадион подготовились. Когда будут приезжать более матерые соперники, сильные клубы, будет больше болельщиков", — сказал первый замминистра спорта РФ.
Для удобства болельщиков на территории "Екатеринбург Арены" на углу Татищева — Пирогова работал временный центр по оформлению карты болельщика. Подобные точки будут организованы и в преддверии других матчей Премьер-Лиги.
"Не сомневаюсь, что уже через неделю поклонников "Урала" на стадионе будет значительно больше, поскольку нашим ребятам предстоит непростой матч против одного из флагманов российского футбола московского "Спартака". Что же касается карты болельщика, я уверен, что в ближайшее время она наполнится дополнительными преимуществами для его обладателя и станет гораздо более востребованным документом", — передает слова Леонида Рапопорта департамент информполитики Свердловской области.
Президент ФК "Урал" Григорий Иванов поблагодарил фанатов клуба за то, что они нашли время, чтобы оформить карты болельщика и пришли на стадион поддержать любимую команду.
Как писала "Областная газета" ранее, футбольный клуб "Урал" уступил в первом домашнем матче сезона. "Шмели" в Екатеринбурге проиграли "Краснодару" — 1:3.