Представители Минспорта положительно оценили организацию первого матча РПЛ с применением карт болельщика

Сотрудники "Екатеринбург Арены" и представители минспорта помогали болельщикам разобраться в процедуре допуска на стадион. Фото: Павел Ворожцов

В пятницу, 29 июля, в Екатеринбурге прошел первый матч Российской Премьер-Лиги между футбольными клубами "Урал" и "Краснодар", пропуск на который осуществлялся с помощью карты болельщика. Первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров и региональный глава минспорта Леонид Рапопорт оценили организацию мероприятия положительно, несмотря на небольшие технические сбои.

Оформление цифрового паспорта болельщика началось с 4 июля. Документ необходим для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, его обязаны иметь зрители, спортсмены, персонал, гости и представители СМИ.

Азат Кадыров, который присутствовал на матче, рассказал, что сотрудники "Екатеринбург Арены" и представители минспорта помогали болельщикам разобраться в процедуре допуска на стадион.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

"Есть уверенность в том, что в последующие матчи все будет легче и быстрее. В целом все неплохо, клуб и стадион подготовились. Когда будут приезжать более матерые соперники, сильные клубы, будет больше болельщиков", — сказал первый замминистра спорта РФ.

Для удобства болельщиков на территории "Екатеринбург Арены" на углу Татищева — Пирогова работал временный центр по оформлению карты болельщика. Подобные точки будут организованы и в преддверии других матчей Премьер-Лиги.

Фото: Павел Ворожцов

"Не сомневаюсь, что уже через неделю поклонников "Урала" на стадионе будет значительно больше, поскольку нашим ребятам предстоит непростой матч против одного из флагманов российского футбола московского "Спартака". Что же касается карты болельщика, я уверен, что в ближайшее время она наполнится дополнительными преимуществами для его обладателя и станет гораздо более востребованным документом", — передает слова Леонида Рапопорта департамент информполитики Свердловской области.

Президент ФК "Урал" Григорий Иванов поблагодарил фанатов клуба за то, что они нашли время, чтобы оформить карты болельщика и пришли на стадион поддержать любимую команду.

Как писала "Областная газета" ранее, футбольный клуб "Урал" уступил в первом домашнем матче сезона. "Шмели" в Екатеринбурге проиграли "Краснодару" — 1:3.