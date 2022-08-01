Юные свердловчане завоевали 25 наград на международных играх "Дети Азии"

В состязании участие принимают 1355 спортсменов, в том числе 48 представителей Среднего Урала. Фото: Борис Ярков

Копилка медалей пополнилась на восемь золотых медалей, девять серебряных и восемь бронзовых. Трофеи спортсменам из Свердловской области вручили во Владивостоке на VII Международных спортивных играх "Дети Азии".

По данным департамента информполитики региона, отличные результаты на состязаниях показали пловцы. Золото на 200-метровой дистанции вольным стилем завоевал Андрей Воробьев. Высшей награды также удостоен эстафетный квартет: Андрей Воробьев, Глеб Корчагин, Данил Маринин, Артем Стародубцев.

Серебро в дистанции на 200 метров вольным стилем у пловчихи Миланы Шафеевой, второе место в 200-метровке брассом и 100-метровке на спине у Никиты Батуева. Бронза в различных дистанциях и стилях досталась Марии Тюлюковой, Глебу Корчагину, Матвею Паликову и Милане Шафеевой.

В настольном теннисе — все три медали ушли Свердловской области и УрФО. Победу праздновали Илья Конюхов, Злата Терехова, Серафим Орлов, Дина Хадиуллина.

Вклад в победу внесли и легкоатлеты. Чемпионом игр в беге на дистанции в 3 километра стал Александр Еремеев, серебро у Всеволода Понкратова. Второе место в дистанциях разной протяженности заняли Мария Зверяко, Владислав Санатин и Виктория Новгородцева, третье — Яна Лыжина. В прыжках в высоту отличилась Карина Лыжина, став обладательницей серебряной медали.

Юные спортсменки вошли в тройку лидеров и по дисциплине "тхэквондо". В весовой категории до 49 килограммов чемпионкой состязаний стала Майя Репина, бронза у Виктории Пястоловой в весе до 44 килограммов. Среди юношей золотая медаль у Егора Калашникова, он победил в греко-римской борьбе в весе до 62 килограммов. В категории до 75 килограммов серебро завоевал Никита Маринин.

Международные спортивные игры "Дети Азии" продлятся в Приморье до 8 августа. В состязании участие принимают 1355 спортсменов, в том числе 48 представителей Среднего Урала. В общей сложности будет разыграно 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

Напомним, первые бронзовые медали уральской сборной принесли пловцы Мария Тюлюкова и Глеб Корчагин из екатеринбургского ДЮСШ "Виктория".