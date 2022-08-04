Обвинение запросило для экс-баскетболистки "УГМК" 9,5 лет колонии

Спортсменка по решению суда находится под стражей до 20 декабря. Фото: БК "УГМК"

Сегодня, 4 августа, в Химкинском городском суде проходит очередное заседание по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде наркотиков. Выступивший в прениях прокурор Николай Власенко потребовал для спортсменки 9,5 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.

31-летняя американка была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля этого года. В багаже баскетболистки, на протяжении семи лет выступавшей за екатеринбургскую команду "УГМК", были найдены электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено на территории России. В ходе одного из предыдущих заседаний спортсменка признала свою вину, но заявила, что марихуану ввезла в страну непреднамеренно.

Прокурор заявил, что считает доказанной вину подсудимой в контрабанде наркотиков в значительном размере и в их незаконном хранении без цели сбыта (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). На основании этого он потребовал заключения баскетболистки на 9,5 лет в колонию общего режима, а также оштрафовать обвиняемую на один миллион рублей.