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Спорт
4 августа 2022, 18:00

Обвинение запросило для экс-баскетболистки "УГМК" 9,5 лет колонии

американская баскетболистка

Спортсменка по решению суда находится под стражей до 20 декабря. Фото: БК "УГМК"

Сегодня, 4 августа, в Химкинском городском суде проходит очередное заседание по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде наркотиков. Выступивший в прениях прокурор Николай Власенко потребовал для спортсменки 9,5 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.

31-летняя американка была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля этого года. В багаже баскетболистки, на протяжении семи лет выступавшей за екатеринбургскую команду "УГМК", были найдены электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено на территории России. В ходе одного из предыдущих заседаний спортсменка признала свою вину, но заявила, что марихуану ввезла в страну непреднамеренно. 

Прокурор заявил, что считает доказанной вину подсудимой в контрабанде наркотиков в значительном размере и в их незаконном хранении без цели сбыта (ч. 2 ст. 229.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ). На основании этого он потребовал заключения баскетболистки на 9,5 лет в колонию общего режима, а также оштрафовать обвиняемую на один миллион рублей.

Областная газета Свердловской области

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