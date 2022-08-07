В Екатеринбурге перекрыли 15 участков улиц для проведения марафона "Европа — Азия"

Госавтоинспекция Екатеринбурга рассказывает, где и как долго будет ограничено движение. Фото: Борис Ярков

В уральской столице сегодня проходит легкоатлетический марафон "Европа — Азия". Госавтоинспекция Екатеринбурга рассказывает, на каких участках и как долго будет ограничено движение.

Самое продолжительное перекрытие — на нечетной стороне Бориса Ельцина от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи. Оно будет длиться до 21:00.

До 11:00 будут закрыты участки по ул. Мира от Малышева до Первомайской, по ул. Толмачева от Царской до Ленина, по ул. Ленина от 8 Марта до Мира, а также по ул. Царской от Николая Никонова до Толмачева.

Также до 15:00 автомобили не смогут проехать:

по ул. Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта;

по пр. Ленина от Репина до 8 Марта;

по ул. Репина от пр. Ленина до нечетной стороны Татищева;

по ул. 8 Марта от пр. Ленина до Бориса Ельцина;

по ул. Пирогова от Татищева до Крауля;

по нечетной стороне ул. Татищева от Репина до Пирогова;

по ул. Репина от Мельникова до Металлургов;

по ул. Крауля от Пирогова до Мельникова;

по ул. Мельникова от Крауля до Репина;

по четной стороне Металлургов от Репина до трассы Пермь – Екатеринбург.

В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу просят горожан планировать свой маршрут заранее с учетом действующих ограничений.

Напомним, что протяженность дистанций для взрослых на марафоне составит 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км, а для детей будет открыт забег на 800 метров. Еще одна дистанция приурочена ко Дню железнодорожника — ее длина соответствует ширине железнодорожной колеи, но в другом эквиваленте. Ширина колеи составляет 1 520 мм, а длина дистанции — 1 520 метров.