Темы дня

Спорт
7 августа 2022, 09:21

В Екатеринбурге перекрыли 15 участков улиц для проведения марафона "Европа — Азия"

Марафон

Госавтоинспекция Екатеринбурга рассказывает, где и как долго будет ограничено движение. Фото: Борис Ярков

В уральской столице сегодня проходит легкоатлетический марафон "Европа — Азия". Госавтоинспекция Екатеринбурга рассказывает, на каких участках и как долго будет ограничено движение.

Самое продолжительное перекрытие — на нечетной стороне Бориса Ельцина от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи. Оно будет длиться до 21:00.

До 11:00 будут закрыты участки по ул. Мира от Малышева до Первомайской, по ул. Толмачева от Царской до Ленина, по ул. Ленина от 8 Марта до Мира, а также по ул. Царской от Николая Никонова до Толмачева.

Также до 15:00 автомобили не смогут проехать:

  • по ул. Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта;
  • по пр. Ленина от Репина до 8 Марта;
  • по ул. Репина от пр. Ленина до нечетной стороны Татищева;
  • по ул. 8 Марта от пр. Ленина до Бориса Ельцина;
  • по ул. Пирогова от Татищева до Крауля;
  • по нечетной стороне ул. Татищева от Репина до Пирогова;
  • по ул. Репина от Мельникова до Металлургов;
  • по ул. Крауля от Пирогова до Мельникова;
  • по ул. Мельникова от Крауля до Репина;
  • по четной стороне Металлургов от Репина до трассы Пермь – Екатеринбург.

В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу просят горожан планировать свой маршрут заранее с учетом действующих ограничений.

Напомним, что протяженность дистанций для взрослых на марафоне составит 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км, а для детей будет открыт забег на 800 метров. Еще одна дистанция приурочена ко Дню железнодорожника — ее длина соответствует ширине железнодорожной колеи, но в другом эквиваленте. Ширина колеи составляет 1 520 мм, а длина дистанции — 1 520 метров.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.08.2022, 15:49 / Общество
Слаженная работа уральских врачей помогла спасти мужчину, упавшего с моста
07.08.2022, 14:08 / Общество
В России подтвердили еще более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
07.08.2022, 13:28 / Спорт
Аркадий Дворкович переизбран на должность президента Международной шахматной федерации
07.08.2022, 12:19 / Спорт
Игорь Шалимов готов покинуть пост главного тренера ФК "Урал", если так решит руководство клуба
07.08.2022, 11:12 / Общество
На Среднем Урале проведут эксперимент по получению потомства от генетически редактированной коровы