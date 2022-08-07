Как прошел марафон "Европа — Азия" в Екатеринбурге. Фоторепортаж

Маршрут марафона традиционно проходит по историческому центру, улицам и набережной Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге 7 августа прошел легкоатлетический марафон "Европа — Азия", который собрал в центре города тысячи любителей здорового образа жизни. "Областная газета" делится кадрами самых ярких моментов масштабного забега.

На выбор взрослых бегунов было пять дистанций: 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 3 км и 1,5 км, а для детей был открыт забег на 800 метров. Одну из дистанций (на 1 520 метров) приурочили ко Дню железнодорожника — ее длина соответствует ширине железнодорожной колеи, но в другом эквиваленте. Ширина колеи составляет 1 520 мм.

Маршрут марафона традиционно проходит по историческому центру, улицам и набережной Екатеринбурга.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Ради проведения забега в Екатеринбурге было перекрыто 15 участков улиц.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В этом году на марафоне можно было встретить маломобильных атлетов, ...

Фото: Павел Ворожцов

... заботливых отцов, ...

Фото: Павел Ворожцов

... и просто интересных персонажей.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

К слову, на участке проспекта Ленина от улицы Московской до 8 Марта собрались самые инициативные екатеринбуржцы, которые поддерживали спортсменов не только забавными табличками и ободряющими выкриками, но и освежающим "душем".

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Там же участников встречали большими "пятюнями".

Фото: Павел Ворожцов

А вот и победитель самой длинной дистанции — выйти на 42-километровый забег решились чуть больше 10 человек.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

И еще один смельчак, занявший второе место.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В 2022 году заявки на участие в марафоне "Европа — Азия" подали бегуны из Казахстана, Белоруссии, Китая, Вьетнама. Организаторы мероприятия насчитали около 5,5 тысяч спортсменов.