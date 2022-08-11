«Мы и не думали расходиться. Но тренеры так решили»

С этого сезона Кристина Ильиных участвует во всех четырех видах прыжков с трамплина. Фото: Пресс-служба Игр дружбы

Последний месяц для российских прыгунов в воду выдался напряженным. Сначала сильнейшие спортсмены страны соревновались на чемпионате России в Пензе, а уже через десять дней отправились в Казань на Игры дружбы. В обоих турнирах принимала участие свердловская спортсменка Кристина ИЛЬИНЫХ, которая сумела отличиться и там, и там.

«Тренерский штаб решил попробовать другие сочетания пар»

– Два турнира прошли с перерывом всего в десять дней. Насколько это тяжело? Или же, наоборот, в текущей ситуации, когда международных стартов практически нет, любой турнир как глоток воздуха?

– Для меня это было очень тяжело. Я полностью выложилась на чемпионате России и не совсем успела восстановиться к Играм дружбы. Выступала в Казани из последних сил. В мировых сериях, в которых мы в прошлые годы принимали участие, перерыв между стартами тоже примерно неделя. Но это уже такое забытое чувство… Сейчас пришлось заново вспоминать, входить в такой темп. Плюс у меня было рекордное количество дисциплин в карьере. Поэтому приходилось тяжело.

– На чемпионате России в синхронных прыжках вы выступили в паре с Елизаветой Кузиной. Это были первые соревнования, где вы выступали вместе?

– Да, это был наш дебют с Лизой.

– С Марией Поляковой вы выступали в паре с 2019 года. Почему сейчас решили прыгать с новыми партнершами? И окончательное ли это решение или что-то вроде эксперимента?

– Это решение тренерского штаба. Мы с Машей даже не обговаривали этот момент. Нам просто сказали попробовать в таких сочетаниях: я с Лизой Кузиной, а Маша – с Виталией Королёвой. И всё, с того момента стали тренироваться именно в таких сочетаниях.

– В 2019 году, после ваших первых совместных соревнований с Марией Поляковой, в интервью нашей газете вы говорили, что у вас с ней были разный наскок и немного разная техника, но буквально за пару месяцев тренировок вы сработались. Как ситуация развивается в этом плане с Елизаветой Кузиной?

– С Лизой у нас еще более разный наскок. Поэтому в произвольной программе мы в основном делали прыжки с места, только один – с наскока. Я думаю, что подобрать двух одинаковых спортсменов в принципе крайне тяжело. В этом и заключается суть синхронных прыжков: нужно уметь подстраиваться под партнера.

«С Евгением Кузнецовым тренировались пару раз. И сразу победили»

– В личных соревнованиях чемпионата России вы завоевали серебро на метровом трамплине и золото на своем коронном трехметровом…

– На метровом трамплине я не завалила ни одного прыжка, все сделала хорошо. Разрыв в баллах между мной и Машей Поляковой, которая победила, был совсем небольшим. Мы с ней частенько боремся на метровом трамплине за первое место, на этот раз выиграла она. Зато я была лучше на трехметровом трамплине.

– В паре с Елизаветой Кузиной вы заняли второе место, уступив Марии Поляковой и ее партнерше. Отставание было 20 баллов, что довольно солидно. Что не получилось?

– В предварительных соревнованиях мы заработали одинаковое количество баллов. Две пары поделили первое место. А в финальной программе у нас не получился третий прыжок, мы как раз разошлись в наскоке, получилось несинхронно. Потеряли на этом очень много баллов. А так, я считаю, мы выступаем на одном уровне с девочками.

– В смешанных парах вы выступали с призером Олимпийских игр Евгением Кузнецовым. Это тоже первые соревнования для вас с Евгением в паре?

– Разговор об этом шел уже давно. Мы хотели выступить вместе еще на Кубке России, но тогда у меня не хватило сил. Смешанные пары – не самая важная дисциплина что для него, что для меня, поэтому решили отказаться. Но в этот раз я почувствовала силы, решила, что смогу выступить. Получилось удачно – мы победили. Причем мы тренировались совместно всего пару раз. Но этого оказалось достаточно.

Досье Кристина Ильиных Родилась в 1994 году в Екатеринбурге. Двукратная чемпионка Европы (2017, 2021). Призер чемпионатов мира. Неоднократная чемпионка России. Участница Олимпийских игр 2016 года.

«Я стала гораздо выносливее»

– Теперь про Игры дружбы. Соревнование новое. Вы бывали на турнирах самого высокого уровня. Как можете оценить Игры в Казани?

– Организаторы постарались сделать все масштабно и зрелищно. Когда нас выводили на представление, то там был и пьедестал большой, и экраны. Красивые медали. Все на уровне – как на самых престижных международных соревнованиях.

– Вам удалось значительно улучшить результат в парных выступлениях: с Елизаветой Кузиной набрали 300 баллов и взяли реванш у Поляковой и Королёвой…

– Недочеты все равно были, правда, уже в других прыжках. Всегда есть над чем работать… Но победа есть победа, рада, что сумели показать хороший результат.

– В личных соревнованиях и в соревнованиях смешанных пар, напротив, результаты в Казани получились хуже. Не хватило сил?

– Если брать сами результаты, то по баллам я выступила даже лучше, чем на чемпионате России. Но я думаю, что это благодаря мягкому судейству. Наверное, хотели добавить зрелищности турниру и ставили оценки чуть выше, чем мы привыкли.

– Если брать оба турнира, то в целом – довольны собой?

– Есть прогресс. Я стала более выносливой. Раньше выступала на трехметровом трамплине и в синхронных прыжках – и уже силы были на исходе, еле-еле их хватало, чтобы выступить на метровом трамплине. А сейчас еще добавились смешанные пары, и я сумела выступить во всех этих видах программы. Поэтому этим можно быть довольной.