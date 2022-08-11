В День физкультурника в Екатеринбурге будут раздавать карты болельщиков и записывать детей в секции

День физкультурника пройдет в Екатеринбурге 14 августа у ТРЦ "VEER Mall". Фото: Алексей Кунилов

14 августа в Екатеринбурге пройдет День физкультурника. Родители в преддверии учебного года смогут записать детей в спортивные секции, а футбольные болельщики получить Fan ID – в этом помогут сотрудники МФЦ.

Впервые на площадке будут представлены спортивные школы Екатеринбурга и Свердловской области. Гостей праздника ждут показательные выступления по 40 видам спорта. Любой желающий сможет попробовать себя в роли футболиста, хоккеиста, фехтовальщика, керлингиста, гимнаста, мотогонщика или стрелка. Возможности для занятий спортом продемонстрируют областные федерации по сквошу, флорболу, тяжелой атлетике, фитнес-аэробике. Для особых ценителей спортивных состязаний подготовлена гонка ГТО, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Посетят праздник и спортивные звезды, которые расскажут о секретах мастерства и проведут автограф-сессию. Ожидается приезд олимпийского чемпиона Давида Белявского. Компанию ему составят титулованный боксер Евгений Тищенко, биатлонист Сергей Чепиков, десятикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Дмитрий Хомицевич, призер Олимпиады-2006 в лыжных гонках Иван Алыпов, триумфатор ралли Дакар Сергей Карякин и медалист Игр в баскетболе 3х3 в составе национальной команды Кирилл Писклов.

Спортивными мероприятиями День физкультурника не ограничится. На празднике выступят уральская кавер-группа "Каникулы" и синхронный проект России – DJ Project S-BROTHER-S.

Мероприятия пройдут в Екатеринбурге по адресу: проспект Космонавтов, 108д.