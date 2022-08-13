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13 августа 2022, 08:55

Смена тренера принесла результат: ФК "Урал" набрал первое очко в сезоне

футбол

Бывший защитник "Урала" Евгений Аверьянов успешно дебютировал в роли главного тренера. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В 5-м туре чемпионата России футболисты екатеринбургского "Урала" сыграли вничью в Воронеже с местным "Факелом" — 0:0.

Это был первый матч "Урала" под руководством 43-летнего Евгения Аверьянова, который был назначен врио главного тренера в минувший понедельник. При прежнем наставнике Игоре Шалимове екатеринбургский клуб проиграл 4 матча подряд, что является антирекордом свердловского футбола.

Встреча в Воронеже стала для "шмелей" первой в этом сезоне, где они сумели не пропустить. И четвертой, где не смогли забить (в пяти играх "Урал" поразил ворота соперников только один раз).

Судья матча Владислав Безбородов, известный тем, что выносит много предупреждений, на сей раз показал соперникам 11 (!) желтых карточек, 8 из них — футболистам Екатеринбурга.

Несмотря на первое добытое очко, "Урал" по-прежнему занимает в турнирной таблице последнее, 16-е место.

Следующую игру "шмели" проведут 20 августа. На своем поле они примут нижегородский "Пари НН".

Областная газета Свердловской области

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