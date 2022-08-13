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13 августа 2022, 09:00

"Автомобилист" обыграл финалиста Кубка Гагарина

хоккей

Матч "Металлург" — "Автомобилист" был довольно грубым: соперники набрали 58 минут штрафа. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В Магнитогорске завершился мемориал Ивана Ромазана — старейший в России предсезонный хоккейный турнир.

Выиграл его челябинский "Трактор", а вторым стал екатеринбургский "Автомобилист", который в последнем матче одолел финалиста Кубка Гагарина — магнитогорский "Металлург" — со счетом 5:4. Победная шайба была заброшена в овертайме.

Автором решающего гола стал Анатолий Голышев. Кроме него у "Автомобилиста" отличились Патрис Кормье (дважды), Сергей Широков и Олег Ли.

"Шоферы" набрали в 3 играх 4 очка (победа, победа в овертайме и поражение) и заняли второе место. У "Трактора", ставшего победителем, — на очко больше.

Следующий предсезонный турнир, где сыграет "Автомобилист", — Кубок президента Казахстана — стартует в Нур-Султане 16 августа. Соперниками екатеринбуржцев будут местный "Барыс", "Нефтехимик" из Нижнекамска и тот же "Металлург".

Областная газета Свердловской области

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