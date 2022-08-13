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13 августа 2022, 14:59

В Москве наградили инструктора спортивной команды Уральского управления Росгвардии

Татьяна Сорина

Татьяна Сорина является мастером спорта России по лыжным гонкам международного класса. Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

На стадионе "Лужники" в Москве состоялось награждение инструктора спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии капитана Татьяны Сориной. Орден Дружбы вручил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Спортсменка завоевала золотые медали на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Татьяна Сорина является мастером спорта России по лыжным гонкам международного класса. На чемпионате мира 2021 года она заняла второе место в эстафете. В период с 2016 по 2021 годы пять раз становилась чемпионкой России по лыжным гонкам.

В 2017 году уральская спортсменка вошла в топ-30 самых сильных лыжниц мира. Татьяна Сорина остается постоянной участницей этапов Кубка мира.

Областная газета Свердловской области

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