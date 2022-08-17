Российский триатлонист Андрей Алыпов дисквалифицирован за использование допинга

Триатлонист Андрей Алыпов дисквалифицирован за использование допинга. Фото: Александр Зайцев

Российский триатлонист Андрей Алыпов дисквалифицирован на 4 года от участия в соревнованиях за использование эритропоэтина. Препарат запрещен и считается допингом.

Данные об отстранении Андрея Алыпова, брата бронзового призера Олимпиады-2006 — уральца Ивана Алыпова, опубликованы на сайте Российского антидопингового агентства (РАА) "РУСАДА". Триатлонист удален от состязаний на период с 8 июля 2021 года по 7 июля 2025 года.

Ранее в список спортсменов, отбывающих дисквалификацию по решению международных федераций, были включены еще 3 российских триатлониста за использование запрещенной субстанции эритропоэтина. С августа 2021 на 3 года отстранены от соревнований Александр Брюханков и Игорь Полянский. На 4 года с января 2021 — Владимир Турбаевский.

Также дисциплинарным антидопинговым комитетом РАА было принято решение о разжаловании триатлониста Антона Пономарева. Он отстранен на 4 года с 23 июня 2022 года за использование лигандрола и диметилпентиламина.

По правилам Международного союза триатлона, если 4 и более спортсменов в течение года нарушат антидопинг-правила, то национальную федерацию, под эгидой которой они выступают, могут исключить из международных состязаний на срок до 2 лет.