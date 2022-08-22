Африканцы стали победителями футбольного турнира на Спартакиаде народов Среднего Урала

Спартакиада проводится в преддверии регионального праздника Дня народов Урала. Его отметят 4 сентября. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге в рамках первого этапа Спартакиады народов Среднего Урала прошел турнир по футболу, за победу боролись 18 команд. В этом году выиграла межвузовская студенческая сборная Африки.

В команду вошли спортсмены из Сенегала, Нигерии, Камеруна и Гвинеи, которые учатся в Свердловской области. Юноши тренировались вместе со студентами из Узбекистана под руководством Озодбека Турдахунова — после победы африканская команда в знак благодарности подбрасывала его на руках.

Серебро завоевала сборная Кыргызстана, а бронзу — сборная Армении. Состязание проходило в Уральской футбольной академии.

"Спартакиада народов Среднего Урала помогает решить сразу несколько вопросов. Во-первых, через спорт и культуру мы адаптируем иностранных граждан, проживающих в Свердловской области, помогаем им почувствовать себя как дома. Во-вторых, знакомим их с культурой друг друга. Это еще один способ сплотить народ нашей многонациональной страны", — отметил председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев.

В рамках второго этапа, в сентябре, на Среднем Урале пройдет турнир по волейболу, в октябре встретятся теннисисты, а в ноябре — шахматисты.

Спартакиада проводится в преддверии регионального праздника — Дня народов Урала. В этом году его отметят 4 сентября в юбилейный, 20-й раз, пояснили в департаменте информполитики Свердловской области.