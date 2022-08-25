Братья попали в переплёт

Единственный «недостаток» книги – скромный тираж: всего 500 экземпляров. Поэтому в свободную продажу она не поступит. Фото: архив семьи Фирсовых

В Свердловской области у истоков сразу трех популярных видов спорта — хоккея, футбола и баскетбола — стояли представители одной семьи: братья ФИРСОВЫ. Одному из них, Валентину, в нынешнем году исполнилось бы 110 лет… К этой дате в Екатеринбурге при поддержке областного министерства физической культуры и спорта издали книгу «Фирсовы: семья, спорт, страна». Ее авторы – Владимир САПОВ и Анна РЕЙМЕР.

Братьев Фирсовых было трое — Георгий, Валентин и Александр. Но младший погиб во время Великой Отечественной, не дожив даже до тридцати. Двое старших тоже воевали, но вернулись с фронта живыми и внесли огромный вклад в развитие свердловского спорта.

Родились все трое в Челябинске перед Первой мировой войной, а в Екатеринбург переехали в 1922 году, когда их отца — военного юриста — перевели служить в 57-ю стрелковую дивизию. Кирилл Иванович всячески поощрял спортивные занятия сыновей, и те какими только видами не занимались.

Старший обыгрывал сборную Финляндии…

Георгий в молодости предпочитал футбол и быстро вошел в число лучших игроков города. Он был нападающим и весьма результативным. Ему до сих пор принадлежит рекорд области по числу голов, забитых в одном матче: в 1937 году в игре «Динамо» (Свердловск) — ДКА (Омск) он поразил ворота соперников шесть раз.

Во время Великой Отечественной войны Фирсов-старший побывал в плену, и после такого «порочащего» факта многие карьерные возможности в родном для спортсмена обществе «Динамо» оказались закрыты. Пришлось заняться новым (а потому тогда мало кому интересным) видом спорта – хоккеем с шайбой. Команда «Динамо», созданная Георгием, вышла в высшую союзную лигу и продержалась там пять сезонов (1949–1954), а однажды поднялась до восьмого места. Впоследствии этот результат был превзойден свердловскими клубами только один раз: в 1969 году «Автомобилист» стал пятым (в 2019 году наша команда была третьей, но только в регулярном чемпионате, а в плей-офф полностью провалилась).

После расформирования «Динамо» Фирсов тренировал еще несколько уральских команд, а также рижскую «Даугаву». В 1960 году под руководством Фирсова свердловский «Спартак» совершил триумфальное турне по Финляндии, в ходе которого дважды обыграл сборную этой страны – 2:0 и 2:1. Сейчас такое и представить невозможно…

Скончался Георгий Фирсов в 1995 году.

Оба брата – Валентин (слева) и Георгий Фирсовы – имели звание «Заслуженный тренер России»: первый – по баскетболу, второй – по хоккею с шайбой Фото: архив семьи Фирсовых

…а средний воспитал первую свердловскую сборницу

Валентина в молодости увлек только-только появившийся на Урале баскетбол. Но игровая карьера получилась недолгой – ее прервало тяжелое ранение ноги, полученное во время войны, после чего Валентин долго ходил с костылями. Волей-неволей пришлось переключиться на тренерскую деятельность. Результаты появились практически сразу: уже в 1948 году одна из его учениц — Леонила Писарева — была вызвана в сборную СССР для подготовки к лондонской Олимпиаде (к сожалению, в последний момент советское правительство отказалось от участия в тех Играх).

За долгие годы тренерской и преподавательской деятельности Валентин Фирсов воспитал несколько поколений уральских баскетболистов. Свердловская женская команда «Динамо» под его руководством дважды побеждала в чемпионате России, была первым обладателем Кубка РСФСР.

Валентин Фирсов мечтал дожить до 100 лет, но немного не дотянул: умер в 2004 году в возрасте 93 лет. Сейчас в Екатеринбурге ежегодно проводятся баскетбольные турниры его памяти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Владимир САПОВ, ветеран свердловского баскетбола, один из авторов книги: - В 1992 году я начал проводить баскетбольный турнир имени Валентина Кирилловича Фирсова. Тогда же возникла мысль сделать книгу об этом удивительном человеке. К сожалению, занятость на преподавательской и административной работе не позволила мне в то время реализовать этот замысел. Вернулся я к этой задумке почти через 30 лет – когда появилось свободное время. Соавтором стала Анна Реймер, известный уральский журналист и автор многих книг по истории Среднего Урала. Получилась книга не только о Валентине Кирилловиче, а обо всей семье Фирсовых, и прежде всего о его брате Георгии. А еще о том, как бурно развивалось физкультурное движение в Свердловске и как строились спортивные сооружения, без которых сегодня сложно представить исторический облик города.