Российским чемпионам спортивных состязаний могут предоставить льготы при поступлении в вуз

Соответствующий документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре. Фото: Александр Зайцев

В Госдуме РФ подготовили законопроект, согласно которому российским спортсменам, ставшим призерами внутрироссийских соревнований, предоставят льготы при поступлении в вуз. Такую меру мотивации хотят ввести на период действия западных санкций.

Член Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Рима Баталова заявила, что российские спортсмены из-за невозможности выступать на международных состязаниях остаются без призовых выплат и права на различные льготы. Это может негативно повлиять на всю спортивную индустрию России, так как страна лишается потенциальных спортивных тренеров. Новый закон позволит исправить ситуацию.

"Речь будет идти о крупнейших внутрироссийских соревнованиях, таких как спартакиады, кубки страны, игры олимпийцев и паралимпийцев, чемпионаты страны, в том числе открытые с привлечением спортсменов из дружественных стран", — передает слова Римы Баталовой "Парламентская газета".

В нижней палате парламента подчеркнули, что льготы никак не повлияют на общеконкурсную ситуацию при поступлении в российские университеты. Воспользоваться правом поступления в вузы без экзаменов атлеты-чемпионы смогут при выборе таких направлений, как "Физическая культура", "Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм", "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья" и "Спорт". Льгота будет действовать при подаче заявления только в один университет и только на одно направление.

Соответствующий документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре.