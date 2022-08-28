Екатеринбурженка через суд добилась участия в Comrades marathon

По решению суда девушка принимает участие в Comrades marathon. Фото: со страницы "ВКонтакте" Александры Морозовой

Жительница Екатеринбурга примет участие в Comrades marathon. Старейший и самый массовый ультрамарафон в мире, по утверждению организаторов, состоится сегодня, 28 августа.

О ситуации с недопуском свердловчанка Александра Морозова рассказала на личной странице "ВКонтакте". По ее словам, 10 августа на официальной странице мероприятия появился список участников, в котором значилась и она. Позже в местном СМИ даже вышла большая статья о том, что "русским двери открыты", также девушке пришло подтверждение в участии.

Однако за три дня до забега она получила письмо от директора гонки. В нем сообщалось, что Морозовой не выдадут номер и не выпустят на старт. "В это время мы находились уже на пути в Африку", — отмечает екатеринбурженка.

По прибытии в Южную Африку, где и проходит марафон, девушка обратилась в суд. "Суд вынес решение в мою пользу и разрешил стартовать из элитного кластера на Comrades marathon", — заявила она.

Добавим, трасса Comrades marathon длиной 90 километров проходит по территории южноафриканской провинции Квазулу-Натал. Забег проводится впервые за последние 2 года. Первый раз за 100 лет он пройдет в августе.