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Спорт
28 августа 2022, 17:21

Екатеринбурженка победила в ультрамарафоне Comrades, на который ее не хотели допускать

Александра Морозова

Екатеринбурженка пробежала 90 километров. Фото: со страницы "ВКонтакте" Александры Морозовой

Спортсменка из Екатеринбурга Александра Морозова стала победительницей Comrades marathon среди женщин. Участие в соревновании ей пришлось отстаивать в суде.

Как отмечает издание Eyewitness News, в ноябре свердловчанка снова предстанет перед судом. Будет решено, имеет ли она право на какой-либо призовой фонд.

Отмечается, что мужскую гонку выиграл Тете Дихана из Южной Африки.

Добавим, трасса Comrades marathon длиной 90 километров проходила от Питермарицбурга до Дурбана (ЮАР). Забег проводится впервые за последние 2 года.

Областная газета Свердловской области

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