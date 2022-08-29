Спортивные качели

На игре «Урал» – «Зенит» присутствовали 8 538 болельщиков. Больше в этом сезоне собрал только один екатеринбургский матч – со «Спартаком»: его посмотрел 8 931 болельщик. Фото: Владимир Васильев

Минувшие выходные выдались содержательными на события с участием свердловских спортсменов. Футбольный клуб «Урал» сыграл в Екатеринбурге с чемпионом страны – питерским «Зенитом», а волейболистки «Уралочки» завершили выступление в Спартакиаде сильнейших. Также в столице Урала прошел крупный турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 12, в главных боях которого отметились и свердловчане. Правда, все эти мероприятия закончились для наших спортсменов со знаком «минус».

Два разных тайма

К екатеринбургскому «Уралу» приехал в гости лидер сезона (а также победитель четырех последних чемпионатов России) – санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака на старте турнира уже дважды потеряла очки и поэтому в столицу Урала прибыла в полном боевом составе.

«Урал» же продолжает осваиваться с новым главным тренером. На матч с чемпионом «шмели» вышли с пятью защитниками (а не с четырьмя, как раньше), что должно было сделать оборону надежнее.

В первом тайме «Урал» успешно справлялся с поставленной задачей. Да, «Зенит» много владел мячом, но создать опасные моменты у ворот Ильи Помазуна не мог. А «шмели» действовали на контратаках и вполне могли забить, причем минимум дважды. Сначала Алексей Каштанов не воспользовался выходом один на один, а затем с ударом Эрика Бикфалви справился голкипер «Зенита» Михаил Кержаков.

Но на второй тайм екатеринбуржцев не хватило. За 15 минут «Урал» пропустил три гола, после чего полностью потерял контроль над происходящим. «Зенит» мог забить еще несколько мячей, но ограничился одним: 4:0 в пользу чемпиона России.

– Пока у нас были силы (это касается первого тайма), мы достаточно хорошо и структурно смотрелись. По моментам в первом тайме даже чуть острее смотрелись, – отметил после игры наставник «Урала» Виктор Гончаренко. – Во втором тайме, конечно, хотелось бы, чтобы мы первые минут 15 более качественно сыграли. Если бы не пропустили – какие-то шансы были бы. Но, к сожалению, быстрый гол. И тут же срабатывает психология: ты начинаешь прижиматься, в простых ситуациях мячи терять.

«Урал» вновь опустился на последнее, 16-е, место в турнирной таблице: «шмели» после семи матчей имеют лишь одно набранное очко.

Следующий матч команда Виктора Гончаренко проведет на выезде: 3 сентября екатеринбуржцы встретятся в Москве с «Динамо», которое с 13-ю очками делит 5–7 места. Но до этого поединка «Урал» проведет свой первый матч в розыгрыше Кубка России: 31 августа «Урал» в Екатеринбурге примет «Сочи».

Среди сильнейших оказались слабейшими

На Спартакиаде сильнейших завершился женский волейбольный турнир. Выиграла его команда Москвы, а сборная Свердловской области заняла последнее место.

В турнире участвовали команды семи регионов страны, а также коллектив федеральной территории «Сириус» (под этим псевдонимом скрывалась молодежная сборная России, усиленная несколькими опытными спортсменками).

Сборная Свердловской области была сформирована из волейболисток «Уралочки-НТМК», которая в минувшем сезоне стала серебряным призером чемпионата России. Перед отъездом на соревнования нападающая Ксения Смирнова, ставшая в этом году капитаном команды, заявила, что «наша цель – это медали». В реальности произошла катастрофа. Сборная региона стала худшей командой Спартакиады по всем позициям: наименьшее количество побед (1), очков (3) и выигранных сетов (7) и наибольшее число поражений (6) и проигранных партий (20).

Справедливости ради надо сказать, что «Уралочка» участвовала в турнире в ослабленном и еще несыгранном составе. В межсезонье команда потеряла четырех волейболисток, трое из которых (Ксения Парубец, Вера Костючик и кубинка Айлама Сесе) были игроками стартовой шестерки. На замену им пришло всего двое – Мария Воробьева из калининградского «Локомотива» и Анастасия Корниенко из венгерской «Бекешчабы», причем последняя в Спартакиаде принять участие не смогла. Кроме того, молодую Елизавету Протопопову и двух сильнейших волейболисток из дубля «Уралочки» забрали в молодежную сборную, а Виктория Чернышева перед самым турниром получила тяжелую травму и выбыла на неопределенный срок. Тренеру «Уралочки» Михаилу Карполю пришлось собирать команду из того, что осталось, и буквально на ходу.

Из позитивных моментов можно отметить блестящий дебют нападающей Дарьи Мусиенко: 15-летняя воспитанница уральского клуба не затерялась на фоне взрослых игроков. Например, в поединке с Татарстаном (который стал серебряным призером) она набрала 11 очков и вошла в пятерку самых результативных игроков матча.

Фаворитов разбили в первом раунде

На площадке КРК «Уралец» состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 12. Изначально этот турнир должен был возглавить бой двух топовых российских средневесов – уроженца Нижнего Тагила Магомеда Исмаилова и экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко. Однако Исмаилов не успел восстановиться после травмы, и поединок перенесли на декабрь. А Шлеменко все же принял участие в главном бою турнира – с другим соперником, которым стал сербский боец Александр Илич.

В со-главном событии вечера выступил «Уральский халк» – Иван Штырков. Ему противостоял крепкий боец Насрудин Насрудинов, совсем недавно пробовавший свои силы в отборочных турнирах за право попасть в главную лигу мира – UFC. На поединок с Насрудиновым Штырков выходил аутсайдером: букмекеры больше верили в победу Насрудина. Но Иван в очередной раз доказал свою состоятельность. С самого начала Иван контролировал ход поединка, выбрасывал свои мощные удары и работал взрывными сериями. Одна из них и принесла уральцу победу: Штырков пробил правой рукой по корпусу, а затем выбросил мощный удар слева, который пришелся точно в челюсть Насрудинову. Тот упал, Иван бросился добивать соперника, и после нескольких ударов рефери остановил бой.

А в главном поединке вечера произошла сенсация. Александр Шлеменко, за плечами которого больше 70 поединков, считался очевидным фаворитом в бою с малоизвестным сербом. Александру, конечно, пришлось менять подготовку, так как вместо невысокого борца в соперниках оказался рослый кикбоксер. Но, казалось, что Шлеменко хватит опыта, чтобы перестроиться и одержать победу в этом поединке.

К главному бою турнира RCC 12 трибуны «Уральца» были забиты (кстати, среди зрителей были нынешний и бывший футболисты «Урала» Юрий Газинский и Артем Фидлер), и все поддерживали Шлеменко. Во время выхода Александра в октагон зал тепло приветствовал опытнейшего бойца. Но сам бой длился гораздо меньше, чем представление спортсменов. Александр решил поддавливать соперника, пошел вперед и нарвался на удар коленом в прыжке. Шлеменко упал, а серб нанес еще десяток ударов, прежде чем судья остановил поединок. После боя Александр посетует на то, что остановка была ранней, но как бы то ни было, поединок длился всего 20 секунд.

Несмотря на поражение Шлеменко, менеджмент RCC по-прежнему хочет провести его бой против Магомеда Исмаилова. Кстати, сам Исмаилов приезжал на турнир в Екатеринбург, поддержал Александра и выразил уверенность, что Шлеменко вернется после поражения еще сильнее.