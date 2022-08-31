На 85-м году ушел из жизни семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Александр Измоденов

Александр Измоденов в течение 20 лет выступал за команду СКА. Фото: из книги "Легенды русского хоккея"

Скончался семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Александр Измоденов. Профильная спортивная федерация принесла соболезнования его родным.

"Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Георгиевича", — говорится на сайте организации.

Хоккеем с мячом Александр Измоденов начал заниматься в родном городе Среднеуральске, выступал за команду "Энергия". С 1956 по 1975 годы защищал честь сборной свердловской СКА. Среди коллег и болельщиков хоккеист пользовался большим уважением. За 20 лет карьеры он выступал в амплуа защитника, полузащитника, нападающего. Десять раз входил в "Список лучших игроков сезона". За ним числится восемь побед на чемпионате СССР. Семь раз заслуженный спортсмен выигрывал чемпионаты мира в составе сборной СССР и один раз Кубок Европейских чемпионов.

Закончив игровую карьеру, он несколько сезонов тренировал юношеские команды СКА. Александр Измоденов является кавалером ордена Дружбы народов, награжден орденом "Знак Почета".

Ранее "Областная газета" делала подробный репортаж об Александре Измоденове, который был посвящен его 80-летию.