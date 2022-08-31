На Среднем Урале впервые проведут состязания по конной стрельбе из лука

На Средний Урал прибудут спортсмены из Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Челябинска, Ярославля, Башкортостана и Волгограда. Фото: Павел Ворожцов

В Конноспортивном комплексе "Дубрава", расположенном в поселке Верхнее Дуброво, пройдут Всероссийские соревнования по конной стрельбе из лука "Кубок Федерации". На Средний Урал прибудут спортсмены из Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Челябинска, Ярославля, Башкортостана и Волгограда.

Для соревнований создали специальную трассу длиной 90 метров и шириной 4 метра, двигаясь по которой верхом на лошади лучник должен будет поразить мишени из традиционного лука. Ранее в Свердловской области подобные состязания не проводились, отметили в пресс-службе конноспортивного комплекса.

Организаторами мероприятия выступили Федерация конной стрельбы из лука России, Свердловская областная федерация конного спорта и КСК "Дубрава".

Состязания начнутся в 12:00 3 сентября. Кроме того, в тот же день пройдут фестиваль бардовской песни, марафон настольных игр, турнир по хоббихорсингу, фермерская ярмарка, ресторанный двор, мастер-классы и многое другое. Посетить мероприятия можно будет бесплатно.