Глава Екатеринбурга разрешил горожанам заниматься физкультурой на школьных стадионах

Заниматься на стадионах горожане смогут во внеучебное время. Фото: Алексей Кунилов

Жители уральской столицы могут посещать пришкольные площадки для занятий физкультурой. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.

Как отмечают в пресс-службе горадминистрации, спортивные площадки, а также имеющееся на них снаряжение будут доступны гражданам во внеурочное время. Все подробности появятся на официальных сайтах образовательных учреждений, а также на информационных стендах.

"Иногда в микрорайоне попросту нет земельных участков. Людям негде, например, поиграть в волейбол — а в это время в школе замечательная площадка простаивает и вечером после уроков, и в каникулы", — написал градоначальник в личном telegram-канале.

Отмечается, что главная цель проекта – популяризация спорта среди жителей Екатеринбурга, в том числе, подготовка к выполнению нормативов ГТО. Также благодаря принятому решению ожидается, что спортивную инфраструктуру на школьных стадионах будут использовать активнее.