В Верхнем Дуброво стартовали первые на Среднем Урале соревнования по конной стрельбе из лука. Фоторепортаж

Конная стрельба из лука — это относительно молодой вид спорта. Фото: Полина Зиновьева

В поселке Верхнее Дуброво, где находится конноспортивный комплекс "Дубрава", стартовали Всероссийские соревнования по конной стрельбе из лука "Кубок Федерации". Корреспонденты "Областной газеты" посетили площадку, чтобы узнать, как проходят состязания по диковинному для Свердловской области виду спорта.

Конная стрельба из лука — это относительно молодой вид спорта. В мире он существует 30 лет, а в России еще меньше: Федерация конной стрельбы из лука РФ была учреждена всего 5 лет назад. На Среднем Урале подобные состязания и вовсе проводятся впервые.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

По своей сути конная стрельба из лука очень напоминает биатлон: спортсменам верхом на лошадях необходимо поразить все мишени из лука и уложиться во временной норматив. Специально для соревнований создали трассу длиной 90 метров и шириной 4 метра.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Всего в соревнованиях, которые будут длиться несколько дней, участвует 21 спортсмен из Москвы, Свердловской и Московской областей, Нижнего Новгорода, Челябинска, Ярославля, Башкортостана и Волгограда. Регион представляют 4 лучника: один из Екатеринбурга, один из Дегтярска и еще 2 из Нижней Салды.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Организаторами мероприятия выступили Федерация конной стрельбы из лука России, Свердловская областная федерация конного спорта и КСК "Дубрава". Всем спортсменам было оплачено проживание и предоставлены лошади, никакие взносы за участие не взимались. Президент Свердловской областной федерации конного спорта и руководитель КСК "Дубрава" Олег Гусев заявил, что состязания по конной стрельбе из лука планируют сделать для региона традиционными.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Помимо соревнования на площадке КСК "Дубрава" организован фестиваль бардовской песни, марафон настольных игр, турнир по хоббихорсингу, фермерская ярмарка, ресторанный двор и мастер-классы.

Фото: Полина Зиновьева