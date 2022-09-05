Биатлон на лошадях

Фото: Полина Зиновьева

В поселке Верхнее Дуброво, на территории конноспортивного комплекса «Дубрава», прошли первые в нашей области соревнования по конной стрельбе из лука.

Этот вид спорта можно назвать биатлоном на лошадях: всадникам надо проехать дистанцию как можно быстрее и при этом поразить как можно больше мишеней (причем они здесь – в отличие от биатлона на лыжах – калиброванные, то есть важно не просто попасть в цель, а попасть как можно ближе к центру, то есть к десятке).

Конная стрельба из лука очень молода. В мире она развивается всего три десятилетия, а в России – и того меньше: отечественная Федерация конной стрельбы из лука (ФКСЛ) была учреждена лишь пять лет назад. На Среднем Урале подобные состязания и вовсе прошли впервые.

Организаторами мероприятия выступили ФКСЛ, Свердловская областная федерация конного спорта и КСК «Дубрава». Всем спортсменам было оплачено проживание и предоставлены лошади. Никакие взносы за участие (обычно это 10–11 тысяч) не взимались.

В соревнованиях, которые длились два дня, выступали больше 20 спортсменов. Они представляли разные города России – Москву, Нижний Новгород, Ярославль, Челябинск, Уфу… От Среднего Урала на старт вышли четыре конных лучника: Артём Ражев из Екатеринбурга, Алиса Красулина из Дегтярска, а также отец и дочь Винокуровы – Александр и Дарья – из Нижней Салды.

Абсолютным победителем соревнований стал Сергей Одиноков из Серпухова. Неоднократный чемпион России (а по совместительству – президент ФКСЛ) выиграл оба маршрута. Лучшим из наших стал Артём Ражев, который занял 17 место.

– Не думаю, что свердловчанам стоит расстраиваться из-за результата, – сказала «Областной газете» главный судья соревнований Олеся Сенкевич. – Ваши спортсмены дебютировали в конной стрельбе из лука, а их соперники занимаются этим уже не один год. Конечно, опыта и мастерства у них гораздо больше. Тот же Одиноков, например, был призером чемпионата Европы.

Президент Свердловской областной федерации конного спорта и руководитель КСК «Дубрава» Олег Гусев заявил, что состязания по конной стрельбе из лука планируется сделать в регионе традиционными.

Остановка запрещена Соревнования по конной стрельбе из лука проводятся в двух дисциплинах. Первая из них называется «Рейд 23» (старое название – корейский маршрут), вторая – «Башня» (венгерский маршрут). В «Рейде 23» лучники стреляют по квадратным мишеням, которые располагаются в одном случае параллельно движению всадников (как в обычном биатлоне), а в другом – под разными углами (по части мишеней лучникам приходится стрелять, обернувшись назад). В венгерском маршруте мишени круглые и располагаются они с трех сторон одного сооружения – башни. В этом случае стрелять – и «перезаряжать» лук! – надо очень быстро, поэтому всадники скачут медленнее, чем в «Рейде 23». В Верхнем Дуброво соревнования проходили на боевой дорожке длиной 90 метров. На преодоление дистанции давалось: в дисциплине «Рейд 23» – 14 секунд, в «Башне» – 18 секунд. За превышение нормы времени спортсменам начисляются отрицательные баллы. Останавливаться для стрельбы, как в классическом биатлоне, или хотя бы замедлять движение – нельзя: лошадь все время должна скакать галопом.

Конная стрельба из лука – вид спорта костюмированный: участники выбирают себе какой-то образ – казака, янычара, скифа – и одеваются соответствующе. Фото: Полина Зиновьева