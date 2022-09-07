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Спорт
7 сентября 2022, 11:37

Каждый второй житель Свердловской области систематически занимается спортом

волейбол

В регионе за 10 лет увеличилось количество базовых видов спорта: в 2011 году их было всего 17, в 2021 стало 48. Фото: Галина Соловьева

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области подвело итоги развития отрасли за 10 лет. За этот период число систематически занимающихся граждан увеличилось почти на 32% и теперь составляет более половины всех жителей.

Также известно, что количество свердловчан, удовлетворенных условиями для занятий спортом, приблизилось к 67%. В 2012 году таких было лишь 37%.

"За последние 10 лет развитие спорта в Свердловской области получило мощнейший виток, и это неоднократно отмечалось на федеральном уровне. Так, в 2017 году наша область была признана лучшим спортивным регионом России, в 2019 году –  успешным в реализации проекта "Спорт – норма жизни", в 2020 году – стала лидером по развитию информационной инфраструктуры в сфере физкультуры и спорта, в 2022 году опыт региона по развитию массового спорта представлен на заседании профильного комитета Государственной думы как передовой", – отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Также, по его словам, ежегодное финансирование мероприятий по развитию физической культуры за 10 лет выросло на 11 миллиардов рублей (2011 год – 9 млрд 61 млн 88,7 тыс. рублей, 2021 год – 21 млрд 203 млн 377 тыс. рублей).

За 10 лет в регионе было построено 1 836 объектов, в том числе 123 футбольных поля, 366 залов, 25 ледовых арен и 26 бассейнов. Число организаций, на базе которых осуществляется физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, увеличилось на 1,5 тысячи и составляет 5 372.

По данным департамента информполитики Свердловской области, перед регионом стоит задача – увеличить к 2030 году до 70% долю населения, систематически занимающуюся физкультурой и спортом.

Добавим, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов разрешил горожанам заниматься физкультурой на школьных стадионах. Позже в мэрии назвали конкретные площадки.

Областная газета Свердловской области

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