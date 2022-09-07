Гонщики из 7 стран съедутся в Каменск-Уральский на соревнования по мотокроссу

Грунтовую трассу длиной 850 метров с трамплинами открыли на стадионе в прошлом году. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На стадионе "Металлург" в Каменске-Уральском 10 сентября пройдут состязания по мотоспорту "Кубок содружества — Урал" в дисциплине "суперкросс". На мероприятие съедутся спортсмены со всей России, из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и Таджикистана.

По словам министра физкультуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, это будет самое масштабное соревнование по суперкроссу в Свердловской области.

"Мы, конечно, будем болеть за своих, но и остальным участникам желаем отличных выступлений на уральской земле", — сказал он.

В региональном департаменте информполитики отметили, что стадион "Металлург" раскинулся на берегу Волковского водохранилища, поэтому на протяжении уже нескольких десятилетий спортивный объект остается центром развития мотогонок на льду. Грунтовую трассу длиной 850 метров с трамплинами открыли на стадионе в прошлом году. Аналогичные сооружения есть только в Санкт-Петербурге и Туле.

Трасса доказала свою состоятельность в ходе этапов чемпионата России по суперкроссу, а теперь на ней выступят гонщики из других стран. Гонщики будут соревноваться в трех классах, разделенных по объему двигателей: 65, 125 и 250 "кубов". Одной из главных звезд соревнований станет чемпион Европы в мотокроссе Евгений Тылецкий из Беларуси.

Гости мероприятия увидят прыжки парашютистов и шоу команды мотофристайла "Метеор FMX", а также смогут посетить выставку раритетных экспонатов Ирбитского государственного музея мотоциклов.