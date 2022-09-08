Здесь растут чемпионы

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Накануне, 7 сентября, в ходе реализации третьего этапа программы «Спорт в каждый двор» открылась очередная многофункциональная спортивная площадка для жителей Кировского района. На ней можно заниматься физкультурой и спортом круглый год. Летом – это футбол и организация других спортивных игр и соревнований, зимой – хоккей.

На церемонии открытия новой спортивной площадки присутствовали: депутат Госдумы РФ, прославленный биатлонист Сергей Чепиков, зампредседателя ЗакСО Михаил Клименко, спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, городские депутаты Сергей Воронин и Михаил Матвеев, начальник управления по физической культуре и спорту администрации столицы Урала, мастер спорта международного класса Людмила Фитина, глава администрации Кировского района Владимир Боликов, спортсмены и общественники.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Проект «Спорт в каждый двор» был инициирован депутатами Екатеринбургской городской думы седьмого созыва и направлен на создание условий для развития массового спорта. Для этих целей устанавливаются новые и реконструируются уже существующие спортивные сооружения во дворах.

В ходе реализации первых двух этапов проекта в Екатеринбурге были созданы многофункциональные и эстетически привлекательные площадки, по праву заслужившие положительные отзывы у жителей города. На отремонтированных плоскостных сооружениях с удовольствием занимаются, дети, подростки, молодежь, взрослые, пенсионеры и ветераны. Нынешняя площадка, открытая в районе улицы Данилы Зверева, также будет востребована у горожан.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

По словам Председателя Екатеринбургской городской думы, мастера спорта, шестикратного чемпиона мира по жиму штанги лёжа Игоря Володина, решение о реализации программы было принято в 2019 году, а в 2020-ом появились первые объекты. На данный момент во дворах столицы Урала в рамках проекта открыто 34 спортивных площадки. Финансирование идёт по двум уровням – областному и муниципальному (50/50):

- Все площадки – многофункциональные. Перед тем, как что-то построить, работает специальная комиссия, куда входят депутаты городской думы, представители районной администрации и общественники. Выбирается спортивная организация, клуб, которые будут обслуживать конкретную площадку. В среднем стоимость одного такого проекта от 4 до 7,5 млн рублей, но есть и более финансовоёмкие площадки. Как правило, представители клубов по месту жительства могут заниматься там футболом, волейболом, баскетболом, воркаутом. Площадки открываются в самых разных местах, включая отдалённые территории Екатеринбурга, и пользуются огромной популярностью, они задействованы на 100%. Как правило, занятия расписаны с утра и до самого вечера. Мы также отдаём приоритет дворам и микрорайонам, где можно задействовать как можно больше жителей, - добавил Игорь Володин. При этом Председатель городской Думы отметил, что сейчас решается вопрос о продлении проекта «Спорт в каждый двор» до 2024 года.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Контролировать работу новой площадки будет спортивно-юношеский клуб «Авангард», основанный еще в 1969 году любителем хоккея и футбола, рабочим Уральского электромеханического завода Юрием Маликбаевым. Миссией организации всегда было развитие массового детского спорта в шаговой доступности.

- И клуб, и команда «Авангард», несомненно, заслужили, чтобы сегодня в Кировском районе открылся столь практичный, красивый, многофункциональный корт с прекрасным травяным покрытием. Само слово «авангард» означает передовой отряд. Те, кто идут впереди. И команда, и клуб всегда стремились быть первыми, и у них это, как правило, получалось. Новая площадка – заслуженная награда, надеюсь, что она будет нести не только спортивную, но и воспитательную функцию, что на ней подрастающее поколение будет приобретать самые лучшие качества, которые даёт спорт. Это сила воли, воля к победе, смелость, мужество. Всё это обязательно пригодится в жизни, - заявил на торжественной церемонии открытия площадки депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Его поддержал коллега, депутат Екатеринбургской городской думы, Герой России Сергей Воронин:

- Есть известное изречение: в здоровом теле здоровый дух. Если брать систему патриотического воспитания, то одним из его направлений как раз является физическая культура и спорт, здоровье молодёжи, подрастающего поколения. Считаю, что программа «Спорт в каждый двор» имеет прямое отношение к патриотическому воспитанию. Кроме того, именно из тех ребят, которые сегодня занимаются в клубах по месту жительства, могут в дальнейшем появиться чемпионы, которые прославят Отечество на всех уровнях. Россия – это страна возможностей! Человек может добиться любых высот, было бы желание. Но главное – это, конечно, здоровье нации, воспитание активных граждан. С каждой такой открытой спортивной площадкой у нас растёт уверенность, что мы на правильном пути.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

По словам нападающего хоккейного клуба «Автомобилист» Егора Чернова, в свое время, он делал первые шаги в спорте именно на дворовом льду:

- Рад, что в нашем городе создаются такие прекрасные условия для занятий спортом, особенно – для молодых ребят. Когда я сам начинал заниматься спортом, таких площадок было очень мало. Развитие программы «Спорт в каждый двор» могу только приветствовать.