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Спорт
8 сентября 2022, 17:35

На Среднем Урале создали два новых спортивных учреждения

  Валерия Белякова
Спортивная гимнастика

На Среднем Урале учредили Дворец водных видов спорта и Центр художественной и эстетической гимнастики. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области создали два новых спортивных учреждения: Дворец водных видов спорта и Центр художественной и эстетической гимнастики. После завершения строительства объектов в них смогут ежегодно заниматься больше полутора миллионов жителей региона.

Центр гимнастики планируют открыть в конце 2022 года, а Дворец водных видов спорта — весной 2023 года, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. К началу работы объектов предстоит набрать штат сотрудников. Известно, что руководителем Центра художественной и эстетической гимнастики станет олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Ирина Зильбер. Такое решение принял ранее губернатор Свердловской области.

Учреждение будет одним из лучших в России по оснащению. Центральную арену оборудуют тремя гимнастическими коврами, еще два будут сделаны в зале для разминок, четыре — в тренировочном помещении. В здании также будут обустроены два хореографических и один тренажерный зал.

"Планируется, что ежедневно Центр художественной гимнастики будут посещать около 300 человек, и это не только спортсмены, но и все желающие, для которых будут организованы секции и кружки общей физической подготовки. Главная задача Центра — подготовка профессиональных спортсменов с самого раннего возраста. Планируется, что с открытием Центра появится возможность дополнительно набирать в секции по художественной гимнастике 200 детей", — рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Дворец водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне станет тренировочной площадкой для спортсменов, занимающихся синхронным и другими видами плавания, водным поло, прыжками в воду. Не исключается, что пользоваться возможностями бассейна смогут водные лыжники, дайверы, пловцы-марафонцы, виндсерферы, а также представители современного пятиборья и спасательного многоборья, триатлона, военно-прикладного плавания, парусного, гребного, водно-моторного видов спорта. Инфраструктура объектов будет задействована в Международном фестивале университетского спорта.

Напомним, в Свердловской области каждый второй житель систематически занимается спортом.

Областная газета Свердловской области

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