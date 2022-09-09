В Екатеринбурге из-за "Кросса нации" перекроют улицы и запретят парковку

В 2021 году "Кросс нации" в Екатеринбурге пробежало около 500 человек. Фото: Павел Ворожцов

В столице Урале стартовала декада соревнований по легкой атлетике "Всероссийский день бега "Кросс нации". Она продлится до 17 сентября.

Кульминацией станет массовый забег, в котором примут участие тысячи человек. Для проведения спортивного мероприятия с 07:00 до 14:30 будет закрыто движение по следующим участкам:

ул. Мира (от Малышева до Первомайской);

пр. Ленина (от Восточной до Мира).

Также там запретят стоянку автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что для удобства городские службы разработают схему организации дорожного движения. Будут установлены соответствующие знаки, внесены изменения в режим работы светофорного регулирования.

Напомним, основной задачей "Кросс нации" является привлечение населения к занятиям физкультурой, легкой атлетикой, а также популяризация здорового образа жизни. Первый забег прошел в 2004 году.

Добавим, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов разрешил горожанам заниматься физкультурой на школьных стадионах. Позже в мэрии назвали конкретные площадки.

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