Плюс два: в Екатеринбурге открываются новые спортивные кластеры

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Жители столицы Урала теперь смогут больше заниматься спортом. Вчера в Верх-Исетском и Октябрьском районах заработали сразу две новые многофункциональные спортплощадки. Они созданы в рамках проекта "Спорт в каждый двор", инициированного депутатами гордумы седьмого созыва.

В Верх-Исетском районе это уже пятый подобный объект. Ранее площадки появились на ул. Викулова, 28 и ул. Белореченская, 13/1. Ещё по двум адресам молодёжь получила возможность заниматься воркаутом. Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин не сомневается, что такой мини-стадион поможет в воспитании новых чемпионов:

- Когда реализуются подобные проекты – довольны бывают все. Программа «Спорт в каждый двор» была инициирована депутатами гордумы, её поддержало Правительство Свердловской области. За три года мы открыли уже 34 таких площадки, они охватили все территории Екатеринбурга. Мы уже подали документы на продолжение проекта до 2024 года и, надеюсь, что будем услышаны.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Нынешняя универсальная площадка предназначена для мини-футбола и стритбола, бега и скандинавской ходьбы. Местные жители получили в подарок небольшой спортивный кластер, позволяющий заниматься физкультурой самым разным категориям населения – от совсем юных горожан до людей серебряного возраста. Между тем, как сообщила депутат Екатеринбургской гордумы Ира Овчинникова, строительство площадки на ул. Крауля, 87, шло непросто:

- На данной территории планировалась застройка совершенно другого объекта, но мы вместе с жителями, единой командой отстояли эту уникальную спортивную территорию. Без их активности это было бы сделать очень сложно. Конечно, площадка будет очень востребована. «Спорт в каждый двор» - это уникальный проект, инициированный депутатами именно седьмого созыва нашей думы. Не случайно его поддержали не только горожане, но и власти всех уровней.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

И это того стоило. Ведь, по мнению представителей депутатского корпуса, функционал таких объектов распространяется далеко за пределы физкультуры и спорта:

- Вокруг каждой такой площадки, как только она появляется, начинает кипеть жизнь, они тут же заполняются людьми. Местные жители начинают более ответственно относиться к территории, на которой живут. Когда человек видит, что его страна, его город, его район о нём заботятся, он сам начинает заботиться о месте, где он живёт, беречь его. И это настоящий, не выдуманный, самый надёжный и верный патриотизм, - отметил депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Ещё одна спортплощадка, открытая в рамках программы «Спорт в каждый двор», начала работать в отдаленной территории Екатеринбурга - микрорайоне Кольцово на ул. Испытателей, 15. Открытие стало праздником для всех местных жителей.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

- Спортивная площадка появилась, благодаря поддержке нашего депутатского корпуса, исполнительной власти, но самое главное – благодаря инициативе самих жителей. Считаю, что одной из целей всех уровней власти должно стать стирание разницы между центральными и отдалёнными территориями наших городов. И депутаты гордумы Екатеринбурга идут в этом плане в верном направлении. Благодаря открытию таких площадок Исток и Кольцово стали ближе к центру столицы Урала. У местных ребят появилась дополнительная возможность стать сильнее, умнее, организованнее, заявил на церемонии открытия глава администрации Октябрьского района Игорь Костенко.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Его поддержал и депутат Екатеринбургской городской Думы Михаил Вечкензин. По мнению которого, площадки, созданные по программе «Спорт в каждый двор», пользуются огромной популярностью по всему городу. Но для жителей отдалённых территорий такие объекты имеют особую ценность - здесь и дети и взрослые могут заниматься спортом буквально в шаге от дома и совершенно бесплатно:

- Для отдалённых территорий такие площадки – это счастье, они дают им реальный шанс для развития. Ни для кого не секрет, что массовый спорт здесь испытывает большие проблемы. Зачастую всё держится на тренерах, которые на чистом энтузиазме работают с детьми, собирают дворовые команды. Очень рад, что мы, депутаты гордумы, принимаем участие в этой важной работе, воплощая программу «Спорт в каждый двор» в жизнь. Главное, чтобы дети и взрослые всё это берегли, чтобы площадки жили как можно дольше. Ранее два таких объекта появились в микрорайоне Птицефабрика и в посёлке Исток. Их стоимость составляет от 2 до 6 млн рублей. Теперь программа добралась до Кольцово. Заниматься на новой площадке будут дворовые команды, местные ребятишки, которые увлекаются спортом, - отметил Михаил Вечкензин.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Жители Екатеринбурга заинтересованы, прежде всего, в развитии дворовых и массовых видов спорта: футбола, хоккея, баскетбола, волейбола, воркаута. Но если у горожан возникнет потребность в других направлениях, их также будут развивать, утверждают депутаты.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы