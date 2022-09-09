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Спорт
9 сентября 2022, 17:12

В Екатеринбурге дали старт строительству второй очереди "Дацюк Арены"

Дацюк Арена

На территории спорткомплекса "Юность" в Екатеринбурге был заложен первый камень в основание второй очереди "Дацюк Арены". Фото: департамент информполитики Свердловской области

В пятницу, 9 сентября, на территории спорткомплекса "Юность" в Екатеринбурге был заложен первый камень в основание второй очереди "Дацюк Арены". В торжественной церемонии приняли участие губернатор Свердловской области, мэр уральской столицы Алексей Орлов, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк и спортсмен Павел Дацюк.

Хоккеист поблагодарил правительство Свердловской области и любительские команды, благодаря которым в регионе появляются новые ледовые арены. В свою очередь Владислав Третьяк отметил, что в последние годы благодаря строительству хоккейной инфраструктуры этот вид спорта стал особенно популярен на Среднем Урале.

"Хоккей – это наша национальная гордость. Мы неоднократно становились чемпионами мира, у нас президент Владимир Владимирович Путин дает пример – он играет в хоккей, занимается борьбой. Он показывает, что здоровый образ жизни очень важен для нас. А наша задача – создавать условия для занятий спортом", – передает слова президента Федерации хоккея департамент информполитики Свердловской области.

Владислав Третьяк и Павел Дацюк вручили молодым хоккеистам спортивной школы "Юность" именные футболки и хоккейные клюшки.

Вторая очередь "Дацюк Арены" представляет собой многофункциональный комплекс площадью более 8 тыс. квадратных метров с блоком для проживания, ледовой ареной и спортивно-административной частью. Он расположится на месте здания трибун стадиона "Юность".

Спортивно-административная часть будет предназначаться для тренировок хоккеистов, а также отделений конькобежного спорта, футбола и легкой атлетики. На первом этаже блока организуют раздевалки, помещения для заточки коньков и проката спортинвентаря.

На втором этаже – поле с трансформируемым хоккейным льдом и блоком раздевалок для хоккеистов. Комнаты для проживания спортсменов займут три этажа, на каждом из которых будут просторный холл для отдыха проживающих и помещения для бытовых услуг. 

Непосредственно к строительству второй очереди рабочие приступят в начале 2023 года. "Дацюк Арена" была открыта в 2016 году. 

Областная газета Свердловской области

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