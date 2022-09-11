Все золото "Кубка Содружества" забрали свердловские мотогонщики

Стадион "Металлург" впервые в своей истории принял международные соревнования по суперкроссу. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Соревнования по мотоспорту "Кубок Содружества – Урал" прошли на стадионе "Металлург" в Каменске-Уральском. Участие приняли около 50 человек из России, Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Гонщики смогли проверить свои силы на новой 850-метровой грунтовой трассе для суперкросса со множеством трамплинов и виражей. Все золото соревнований забрали свердловчане: Ярослав Пехотин, Глеб Беспутин, Арсений Алферьев и Антон Пестов. Что касается зарубежных гостей, то из них на пьедестал почета в самом мощном классе мотоциклов удалось подняться чемпиону Европы в мотокроссе Евгению Тылецкому (Республика Беларусь).

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Не все получилось в первом заезде, где я стал только четвертым. Но затем мне удалось исправить свои ошибки, и я дважды был первым. Догнал соперников по очкам. И победил! <...> Трасса для суперкросса на "Металлурге" — короткая, узкая, непредсказуемая. В этом ее изюминка. Может выиграть даже тот спортсмен, которого ты не ожидал увидеть в лидерах. Тем интереснее борьба", — отметил Антон Пестов.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, болельщики смогли по достоинству оценить не только выступление спортсменов, но и своими глазами увидеть десяток мотоциклов, на которых уральские гонщики завоевывали награды еще 70 лет назад. Их на "Кубке Содружества – Урал" презентовал Ирбитский государственный музей мотоциклов.